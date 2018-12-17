盤前財經大事搶先讀2018年12月17日

今日操盤前瞻

法說會：冠軍、飛宏、東森、晶豪科、立德、捷泰、潤泰材

新股掛牌：精湛

增資股上市：興泰、上曜、新華

〈台股風向球〉法人作帳股零星表態 聯準會的態度決定大行情

台股加權指數上周小漲 13 點，周線成功翻紅，不過，三大法人處在賣超態勢，而美股上周五再度重挫、時序又逐漸進入年終，除了短打客積極參與市場，以及看好元月行情先行布局的部分法人籌碼外，接下來一周要見到大行情的可能性已不高。閱讀全文...

〈觀察〉中國新稅制明年上路 會計師獻策三招因應

中國新稅法元旦上路中階台幹所得稅率降 會計師建議，面對新稅制上路，台商可從三大面向著手，包括：梳理現有安排、合理調整、提前規劃因應。閱讀全文...

〈經濟放緩投資術〉擁抱存股族的懶人包 可選抗震又有息收的低波動 ETF

第四季以來全球股市震盪，投資人無所適從，有人說，應該在股價低點或市場恐慌時危機入市，因為行情總在恐慌中誕生，但誰能確定何時是低點？也有人說，當市場震盪時不如退場保住獲利，但萬一行情就此反轉向上，是否會錯失進場時機？股市震盪時，買或賣，都好糾結，尤其明 (2019) 年全球經濟放緩，投資恐更難操作，法人建議，投資被存股族稱為「存股懶人包」，兼具抗震又有息收的低波動概念 ETF。閱讀全文...

為化解美中貿易緊張 北京在汽車關稅、農產品購買讓步

據《彭博》報導，為化解與美國的貿易緊張局勢，中國確認會採行更多措施，包括取消從美國進口汽車的報復關稅，並準備重新開始購買美國玉米。儘管有最新的讓步，但華盛頓與北京最大的分歧，還在於「中國製造 2025」計畫，中國是否可能淡化相關補助，各界仍抱持懷疑態度。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉迎戰「股市財務危機」？！

2018 年 12 月 13 日，在台灣電器業界、歷史悠久的公司；大同集團所屬，綠能與華映公司傳出財務惡化問題。綠能公司臨時董事會通過重大議案，決定由 CEO 與債權人債務協商案；決議之後向經濟部呈報，並且向交易所提出重大信息通報，公司將要與債權人債務協商。閱讀全文...



