遭控協助洗錢 德國警方突襲德意志銀行辦公室 其股價下跌3%

德國警方週四突襲了德意志銀行位於法蘭克福的辦公室，調查該德國最大型銀行是否涉及洗錢。

在法蘭克福股市，德意志銀行股價下跌逾 3%。

二位德意志銀行行員遭控涉嫌協助客戶成立海外企業，為犯罪所得進行洗錢。

法蘭克福公共檢察官辦公室在發布的聲明中說，約有 170 位警察，檢察官與稅務人員於週四上午，搜索了六間德意志銀行辦公室。許多手寫與電子商業文件遭到帶走。

根據 CNBC 報導指出，德意志銀行在發布的聲明中說：「我們證實警方正在調查本銀行在德國的多處分行。這次調查與巴拿馬文件有關。」

該銀行並說：「一旦我們有更多訊息，將會公開，我們也會與當局密切合作。」

法蘭克福的公共檢察官辦公室說，一項對巴拿馬文件數據的評估，引發我們懷疑該銀行可能協助客戶在全球避稅地區，成立了海外企業。

該檢察官說，單單在 2016 年，逾 900 位客戶，業務金額合計達 3.11 億歐元，獲得了設立於英屬維京群島的德意志銀行分行的協助。

德意志銀行全球公關主管 Joerg Eigendorf 週四告訴 CNBC 說：「我們認為，我們已提供當局所有與巴拿馬文件有關的訊息，現在我們當然也會與法蘭克福的檢察官密切合作。因為儘快澄清真相，也符合我們的利益。」