如約而至：波音在中國首家737工廠本周六揭幕

波音拓展全球最大民航市場的腳步一直未停，在華首家 737 工廠即將正式落地。

據彭博報導，經過一年多時間施工，本周六，波音將在浙江舟山舉行 737 系列飛機完工和交付中心的開業儀式。在當前貿易形勢下，這凸顯了波音對全球最大飛機市場的承諾。

華爾街見聞注意到，舟山的 737 完工和交付中心也是波音首家在海外的工廠。雖然今年國際形勢備受關注，但波音開拓中國市場的步履未停。上月初波音公布，本月將在舟山交付首架飛機。上月末，波音剛剛向中國交付了第 2000 架飛機。

據新華社報導，今年 11 月 2 日，波音中國總裁莊博潤在舟山舉行的波音供應商大會上公布，波音舟山 737 完工和交付中心項目預計將於 12 月投入營運，並交付首架 737MAX 飛機。這將成為波音首次在海外實現飛機交付。莊博潤稱：

「波音舟山 737 完工和交付中心是波音為更加貼近中國客戶、支持 737 提高產能，首次將 737 生產系統的一部分延伸到海外，12 月該項目首架飛機將交付給中國國際航空公司。」

波音中國表示，737 完工和交付中心項目由波音和中國商飛聯合建設，實現完全產能時年交付量約為 100 架。舟山市市長何中偉稱，舟山將以此項目為契機，力爭到 2030 年，全面形成航空產業鏈，年實現產業規模達 500 億元，產業鏈帶動效益千億元以上。

莊博潤 11 月 2 日還向浙江在線表示，在零部件製造方面，波音是中國航空製造業最大的海外客戶。超過 9000 架飛行在世界各地的波音飛機上使用了中國製造的零部件和組件。中國參與了所有波音機型的製造，包括 737、747、767、777 和最具創新意義的 787 夢想飛機。

11 月 30 日，波音公布，交付了銷往中國的第 2000 架波音飛機，用戶為廈門航空，機型為 737MAX。波音指出，這一里程碑本身、以及達到里程碑的快速步伐，顯示了世界最大民用航空市場的加速發展。

圖片來自波音

波音歷時 40 多年向中國民航業交付了首批 1000 架飛機。而現在交付第二批 1000 架波音飛機的時間跨度是過去五年。這一快速步伐還將繼續，因為波音每製造的四架民用飛機中就有一架通過直購或租賃的方式交付中國用戶。中國民航機隊中超過一半的民用噴氣機由波音製造。

『新聞來源／華爾街見聞』