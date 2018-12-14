JDI傳獲中資挹注 股價一度大漲46%

經營重建中的日本顯示器公司 (JDI)(6740-JP)，在週四 (13 日) 傳出正與中國企業洽談結盟，此消息一出 JDI 週五 (14 日) 在東京股市一度大漲 46%，創下 4 年來最大漲幅，而 JDI 同日亦發表聲明表示，該公司的外部合作案正在進行洽談，洽談對象雖然包括中國企業，但截至目前為止還沒有具體的決定事實可對外公開。

週五 (14 日) JDI 開盤後股價是開高走高，盤中一度大漲 46%，而最後終場上漲 34.62% 以每股 70 日圓作收。

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外傳的中國企業包括京東方科技集團 (BOE)、中國政府出資的絲路基金、歐菲光科技、製造汽車零件的敏實集團等。

JDI 在 2018 年 3 月期的年度結算時，已是連續四年的虧損。2018 年 9 月的中間結算時也出現 95 億日圓的赤字。

根據日本 NHK 的報導，JDI 可能取得 500 億日圓的陸資投資，中方將因此取得 JDI 近 1/3 的股份。在日本主導 JDI 重建的官民基金 INCJ(原名：產業革新機構) 也將繼續挹注資金。

JDI 與京東方先前就彼此合作持續進行洽談，而 JDI 的主要客戶美國蘋果的 iPhone 銷售持續低迷，也造成雙方遲遲未能達成共識。而 JDI 有意投資液晶面板與 OLED 面板的設備，也強烈要求中方需要出資。

對於媒體相關報導，JDI 在週五 (14 日) 發出聲明稿表示，「自週四 (13 日) 以來，部分媒體報導中國企業與投資基金對 JDI 的投資案正在進行中，然而報導內容並非 JDI 所發表的訊息。和先前發表的內容一樣，JDI 與外部公司的合作案正在進行洽談，洽談對象雖然包括中國企業，但截至目前為止還沒有具體的決定事實可對外公開。今後如果有需要公開的決定事項，會迅速對外發表」。