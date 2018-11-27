農委會畜衛所與大成簽署合作備忘錄 共創動物用疫苗發展新契機

農委會畜衛所於今 (27) 日與大成 (1210) 簽署合作備忘錄（MOU），作為雙方合作進行動物用疫苗研發及技術移轉，並加速技術商品化之依據。未來將可達到疫苗開發、技術交流及人才培育的雙贏目標。畜衛所表示，動物用疫苗研發為其職責之一，目前該所擁有許可證的動物疫苗，已以非專屬授權方式供廠商技術移轉使用，且持續開發動物用疫苗，具有不錯的成果。



為加速農業科技研發成果落實產業應用及因應產業發展需求，農委會鼓勵產業界參與，而大成致力於國內農畜食品的垂直整合，事業橫跨禽畜水產，並積極投入食安管理及發展消費食品。大成近年欲成立動物用生物藥品廠，生產動物用疫苗，除提供國內畜牧產業，並放眼全球市場，希望將國內動物用疫苗外銷全球；雙方達成簽署合作備忘錄的共識，共同為發展國內動物用疫苗產業努力。



畜衛所指出，此次與大成簽訂的合作備忘錄，合作項目包括評估具產業價值的動物用疫苗研發成果，共同研提產學合作計畫，以加速其商品化；以非專屬授權方式技術移轉有許可證的動物疫苗，以擴大國產疫苗之市占率；以及依據產業需求，如有指定開發之標的，於先期共同合作開發等，以達成疫苗開發、技術交流及人才培育雙贏目標。