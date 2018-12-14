日本12月製造業出口訂單急劇萎縮 商業信心連降7個月

隨著貿易戰陰霾籠罩在全球主要經濟體上空，日本的製造業也受到了明顯的影響。

周五清晨，日本 12 月製造業採購經理人指數（PMI）公布，出口訂單指數初值為 48（下圖紅線），環比降幅創出 2016 年 8 月以來最大。

在 11 月的初值中，出口訂單就出現了自 2016 年 9 月以來的首次下滑。

作為出口導向型經濟體，日本的出口數據一直備受關注，這個國家對全球需求的變動極為敏感。路透社評論稱，如果美國發起的全球貿易戰明年依然陰雲不散，日本的出口將維持脆弱狀態。

負面的分項數據還不只是出口。接受調研的日本採購經理人們的商業信心連續第 7 個月下降，至 2016 年 10 月以來最低水平。

不過，雖然出口指數大幅下滑，但新訂單卻在加速增長。產出指數初值報 53.7，創出 4 月以來最高水平。

整體來看，日本 12 月製造業 PMI 初值為 52.4，為連續第 28 個月維持在 50 榮枯線上方，略高於 11 月終值（52.2），當時的初值（51.8）曾創出兩年最低水平。

IHS Markit 經濟學家 Joe Hayes 評論稱：

PMI 數據顯示，日本製造業在 2018 年年終之際強勢收官。生產穩步擴增，且是 4 月以來的最快速度，似乎第第三季的資本開支顯著削減並沒有對產出造成什麼拖累。

基於強勁的 PMI 數據，預計第第四季公布的年終 GDP 數據也會不錯。

然而，調查數據確實凸顯了一些謹慎基調。出口訂單以兩年多來最快的速度下滑，總需求只是小幅增長。信心也持續下滑。在消費稅提高之前，隨著時間推進 2019 年，前景依然傾向於下行。