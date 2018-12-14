華碩組織重組 三大外資下修Q4預期 但整體營運不看淡

華碩 (2357-TW) 昨日發佈重大訊息，宣布現任執行長沈振來將交棒給許先越與胡書賓，華碩未來將改成雙執行長模式，而沈振來將辭去職務投入 AIOT 新創事業；同時華碩也說明，因手機市場不如預期，加上新舊業務轉換與調整，將在第 4 季一次性提列 62 億的費用，在市場投入震撼彈。對此，從花旗、野村、小摩等三大外資最新的報告中顯示，對於華碩第四季營運普遍下修預期，但整體來說並沒有看淡華碩的營運價值。

根據花旗的外資報告中指出，還是保持對於 2019 年與 2020 年預測的大方向不變，但華碩宣布的一次性認列確實衝擊到今年第 4 季的業績，花期也調降第 4 季的預期，但目標將還是維持 222 元不變；而野村則表示，對於華碩內部智慧型手機與工業 PC 的布局持予正向看待，但在 AIOT 的部分，野村則說明，近 1 至 2 年中還是會遇到挑戰，但目標價的部分一樣維持 217 元。

小摩的報告中則偏向保守看待，並提出三點看法：首先，PC 和智慧型手機的出貨量將低於預期，其次，由於激烈的競爭，智慧型手機業務損失將持續擴大，最後，在 PC 的部分，因遇上價格戰，PC 產業的潤將被持續壓縮。不過小摩也給出大方向預測，若未來能夠成功減少虧損，華碩將有機會在 2 年內達到盈利復甦的成果，目前目標價給予 220 元。