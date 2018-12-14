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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧12月13日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      278317  
3037   欣興                 72938  
00632R 元大台灣50反1        63415  
2303   聯電                 60680  
00633L 富邦上証正2          57400  
2481   強茂                 50944  
2888   新光金               49504  
2515   中工                 48695  
2317   鴻海                 46487  
00672L 元大S&P原油正2       40494  
2492   華新科               34152  
2330   台積電               32105  
2449   京元電子             32010  
2885   元大金               31671  
00677U 富邦VIX              31063  
2327   國巨                 30216  
2891   中信金               29274  
00655L 國泰中國A50正2       26612  
2603   長榮                 26394  
8046   南電                 25339  
6282   康舒                 23272  
3016   嘉晶                 22542  
2337   旺宏                 22530  
2353   宏碁                 22429  
1718   中纖                 21634  
2601   益航                 20792  
3481   群創                 20035  
2368   金像電               19883  
2887   台新金               19185  
2313   華通                 19183
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