[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧12月13日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 278317 3037 欣興 72938 00632R 元大台灣50反1 63415 2303 聯電 60680 00633L 富邦上証正2 57400 2481 強茂 50944 2888 新光金 49504 2515 中工 48695 2317 鴻海 46487 00672L 元大S&P原油正2 40494 2492 華新科 34152 2330 台積電 32105 2449 京元電子 32010 2885 元大金 31671 00677U 富邦VIX 31063 2327 國巨 30216 2891 中信金 29274 00655L 國泰中國A50正2 26612 2603 長榮 26394 8046 南電 25339 6282 康舒 23272 3016 嘉晶 22542 2337 旺宏 22530 2353 宏碁 22429 1718 中纖 21634 2601 益航 20792 3481 群創 20035 2368 金像電 19883 2887 台新金 19185 2313 華通 19183
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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