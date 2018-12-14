〈華為CFO被捕〉前Fed研究員：這麼多銀行違反制裁都沒人坐牢 「為何單挑華為」？

前美國聯準會 (Fed)、美國智庫布魯金斯學會 (Brookings Institution) 研究員、資深經濟學家史蒂芬羅奇 (Stephen Roach) 週四 (13 日) 表示，華盛頓決定逮捕華為財務長，以這家中國電信巨頭違反與伊朗商業交易制裁令，其實是個假命題。

華為財務長孟晚舟於 12 月 1 日在加拿大被捕，原因是美國政府指控她誤導國際銀行涉嫌違反美國制裁伊朗相關交易。此後她被保釋，並將於 2 月在加拿大法院出庭。

加拿大官員堅持，這次逮捕並非出於政治動機，但人們普遍認為這是美國總統川普在美中貿易戰中獲得槓桿作用的一種手段。

資深經濟學家史蒂芬羅奇 （圖: AFP）

羅奇週四 (13 日) 指出，「包括摩根大通、美國銀行、富國銀行和許多跨國銀行在內的多家金融機構，過去幾年都曾因違反制裁而被判有罪並付出巨額罰款。」

「但是，它們的高階主管沒有一個人去坐牢，為什麼華為會因違反制裁規定而被別指名呢？」羅奇說道。

2015 年，當伊朗同意就其核計劃達成協議時，就從聯合國的制裁名單中刪除。然而，華盛頓今年稍早退出這項協議，並宣布重新對德黑蘭實施制裁。

羅奇說，美國是唯一一個「試圖執行與國際社會背道而馳事情的國家」。

川普週二 (11 日) 表示，如果能協助美國與中國國家主席習近平政府達成貿易協議，他可能會介入孟晚舟的案件。他的言論引發加拿大的譴責，並引發了人們的擔憂，認為川普正在利用華為案件作為貿易戰中的談判籌碼。

耶魯大學高級研究員羅奇說，孟晚舟被捕是「一個迫使中國進入談判的政治決定，讓中國知道美國將竭力利用一切手段」向北京施加壓力。他說，長此以往雙邊關係將成為「互不信任」。

隨著越來越多的國家都以國安為由將華為排除在 5G 招標計劃之外，並指中國是華為背後的黑手。羅奇說，國際社會對北京的指控一直是「謠言和暗示」，這些監督指控如何得到適當調查才是重點。