中國買家再現！美豆銷中規模令人失望 黃豆創本周最大跌幅

自 7 月開始美中發生貿易戰以來，中國首次購買美國黃豆規模過少的消息令美國農民、貿易商和美國政府官員大失所望，因為他們希望擴大銷售，以提高黃豆價格，並消弭美國農場的巨額虧損與庫存。

黃豆大量庫存解釋市場對中國恢復對美豆採購仍不感興趣的主因，交易商希望獲得更大筆交易清庫存、以及數週之後最大的黃豆出口國巴西料將獲得創紀錄的收成影響，週四 (13 日) 芝加哥期貨交易所 (CBOT) 的 3 月黃豆期貨跌幅一度高達 1.6% 至每英斗 9.1825 美元，創一週內跌幅最大。

3 月黃豆期貨價格走勢。(圖：marketwatch.com)

美國農業部 (USDA) 週四宣布向中國銷售 113 萬噸美國黃豆，黃豆市場正在尋求向中國提供更高的銷售額，以減少在美國黃豆庫存。

美國黃豆出口委員會週三表示，中國在 24 小時內購買了 150 萬至 200 萬噸美國黃豆，預計出貨量將在明年第一季的某個時間出現。但交易商稱，全球最大的黃豆進口商的額外大量購買尚未實現。

芝加哥 Zaner 首席農業市場策略師 Ted Seifried 表示：「我們對中國銷售感到失望，我們需要至少傾銷 1000 萬公噸。」

美國農業部副部長森斯基 (Steve Censky）週四在愛荷華州黃豆協會會議向農民表示：「雖然本週中國回購黃豆是一個良好的開始，但需要在 90 天內購買更多。」

森斯基提到：「為了正確看待購買額度，中國往年購買 3000 萬至 3500 萬噸美國黃豆，故需要更多的購買。」

INTL FCStone 市場情報分析師 Matt Zeller 表示：「如果中國進一步的

活動和金額未得到確認，黃豆交易將很快就會準備迎接長期、嚴寒，基本看跌的冬季。」