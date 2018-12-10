雲門、古厝、武術館 開心暢遊11站

文╱林珮萱

淡水一直是台北人的旅遊聖地，隨著輕軌第一期 11 站通車，過去大眾運輸不到的景點，有機會暴紅起來。

雲門劇場人文巡禮 綠意海景一次滿足

2008 年雲門舞集在八里租賃多年的鐵皮屋排練場因大火燒毀。2009 年雲門在中央廣播電台舊址自籌經費興建「雲門劇場」。各界慷慨解囊，募得數億元。2015 年，雲門劇場誕生了，成為台灣第一個由民間捐款建造的劇院，也是華人世界第一個以表演藝術為核心的創意園地。

劇場建築群包括一個 450 座席的大劇場，另有排練場、小劇場、可容 1500 名觀眾的戶外劇場，以及辦公室和劇場專業空間。

建築物由建築師黃聲遠設計，遠遠地看，流線型的外貌，宛若從綠地上長出的一朵雲。不過，千萬別以為來這裡只能看表演。周圍綠地環繞，讓雲門劇場就像一座大型公園，值得民眾漫遊。

走進主建築物，有藝廊可供民眾自由參觀。以今年為例，陸續展出過董陽孜書法展、蔣勳油畫展、林百里攝影展等。戶外開放空間，目前則展出朱銘老師的「白彩人間」系列雕塑展，多件作品散落於園區間的露台、階梯等處，能在走逛之間，和朱銘大師的作品不期而遇。

此處綠意盎然、遠眺視野開闊。門口的雞蛋花、南洋杉、薜荔、菩提樹、樟樹、梅樹、合歡、榕樹、桂花、茄苳等，來這裡一天，可以看樹看海看表演。

雲門舞集創辦人林懷民把這裡當作自己的後花園。為了打造心目中的寶地，林懷民買了 200 多顆樹種在這裡，而且最愛買些歪歪斜斜、彷彿跳舞般的樹。雲門劇場的同仁形容，「這是林懷民老師最難得、最爽快的一次 shopping！」

林懷民已宣布 2019 年底退休交棒。下次民眾來到雲門劇場遊逛時，說不定有機會巧遇來此享受人生的林懷民老師。

程氏古厝賞歷史建築 淬鍊傳統工藝精神

喜歡老建築的人，從濱海沙崙站，走路五分鐘便可抵達程氏古厝。程氏古厝是公司田溪地區碩果僅存的農宅，三合院格局，以安山岩為基腳，採用唐山斗磚和山牆穿瓦衫，是典型的農宅建築。

據研判應興建於 1884 年中法戰爭前，至今超過 134 年。2003 年經台北縣（現為新北市）政府登錄，成為淡水區內第一件「歷史建築」的民宅。2009 年起遵照傳統工法展開修復，2010 年底才開放參觀。

這裡可看到傳統工藝建築特色。「穿瓦衫」，是將瓦片以竹釘固定在外牆表面，再使用灰泥塗抹於竹釘外露處，用於保護土鑿牆，避免雨水侵蝕。

「金包玉斗子砌」，則以薄磚砌成盒狀，內側以土磚、泥漿等填實固定，由於作法費時，多半施作於建築物正面，彰顯主人家的財富。

青島武術館館藏豐 一窺武人昔日風采

淡金北新站周邊，則有一家 1991 年便成立的「青島武術館」，武術館的二樓設有「道生中國兵器博物館」，是台灣第一座以中國兵器為主題的博物館。館長林昌湘收藏 3000 件兵器，受限空間、僅能展出 1000 多件，卻已十分可觀。

林昌湘為苗栗人，1967 年次，16 歲開始學習武術，師承武術名家高道生，博物館便是取自老師之名。林昌湘屬長拳螳螂地功門，走進武館大廳，兩側牆面和櫃子上的無數獎狀、獎盃、和獎牌等，不計其數。

他是 2013 年第 20 屆全球華人中華文化藝術薪傳獎的中華武藝獎得主，亦得到 2016 年美國紐約新唐人世界華人武術大賽男子器械金牌，在武術界聲名遠播。

多年來他在大台北淡水地區各級學校及社區，積極發揚武術，並成立武術社團。由於他經常外出授課、辦活動，民眾參觀前要先預約。

許多人去過淡水老街、漁人碼頭，但還沒來過淡海。藉由淡海輕軌，可以好好認識這片美麗土地。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 12 月

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