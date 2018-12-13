「晚美」人生～「親愛的，我老了」台中三部曲

文．理善國際關懷協會林冠伶

緣於二○一六年參加在台北國立臺灣科學教育館所舉辦的「親愛的，我老了─與時間對話」引進德國展場，有如走入溫暖而有刻度的時間洪流，在高齡引導員的沙龍照下進行一場時間對話，迄今仍在翻轉思維。二○一七年在高雄國立科學工藝博物館「親愛的，我老了二部曲—活得精彩特展」。二○一九年「親愛的，我老了台中三部曲」即將隆重登場，集前兩場之大成，活動更具深度與內涵。

有幸能與高發會吳春來副執行長來一場對話，對老年議題與 NGO 組織的角色，從更宏觀與整體面切入。

從過去聚焦「失能者照顧」議題，前瞻到「活躍老化」減緩被照顧時間

前衛生署長楊志良理事長於二○一五年連結一群相關領域的專家、學者以及企業家而成立了「台灣高齡化政策暨產業發展協會」(簡稱高發會)，希望作為政策倡議者、觀念推介者、資源整合者，具有產官學全方位視角與行動力的 NGO 組織。

該會創會理念是：創造一個高齡和樂社會，引進民間活躍思維與充沛資源，在政府擬定政策方針、企業創意效率參與和社福團體監督品質的三方合作、對話下實現。

在政策上，協助高齡相關政策推廣，同時，了解民眾需求，協助政府整合資源，推動活躍老化的政策與活動。在產業上，鼓勵高齡就業，才能有效帶動活躍老化社會，化危機為商機。所以每年十月高發會都會進行高齡發展力調查，開啟橘色產業發展。在民眾上，連續兩年舉辦時尚銀髮走秀、親愛的我老了展覽、從前從前工作坊、聖誕老人培訓學校… 等活動，改變對老年的刻板印象，開啟對老的多元想像。

老人的照顧問題與政策，過去大都聚焦在對失能者的照顧議題，高發會則前瞻地走在前面，營造一個有活力的高齡社會，讓老人「不那麼快被照顧」，減少社會支出，這才是全民的福利。

「晚美」人生，翻轉刻板印象～2019 年高齡引導員海選報名已開始

二○一九年展覽的核心是老意志、老朋友、老樣子、老智慧。「老意志」是用五感臉譜對照年輕，學習面對退化的正向態度；「老朋友」是用愛的動力 (追愛老來婚)、養寵物、共遊共學、活到老學到老的課程作為陪伴；「老樣子」是用化妝療法、老的回想、老的服飾呈現；「老智慧」是研擬需求及議題、模擬議會、高齡立法院、天堂咖啡館、有效寫遺囑，好好說再見，讓人生無遺憾。

二○一九年「親愛的，我老了台中三部曲」現號召外向有活力，行動自如，能參與培訓及配合展覽排班，擁有生命故事的六十五歲以上長輩擔任高齡引導員，帶領觀眾認識「老」的引薦人。

人要活得「晚美」，必須尋找自己的熱情、才能、經驗與智慧。高齡引導員是一份有薪的工作，以基本底薪計算工時，雖然不多，但是以「活得好」做為人生的真正工作吧！報名時間延長至 2018 年 12 月 26 日 (三)24:00 止，請把握這樣難得的機會。

展覽時間：2019 年 3 月 13 日 (三) 至 5 月 12 日(日)，地點：國立自然科學博物館(臺中市北區館前路一號)。

重要的策略夥伴～中嘉有線電視平台

中嘉網路股份有限公司 (簡稱中嘉) 是高發會最主要且重要的策略夥伴。中嘉長期關懷熟齡社會議題，推出許多友善熟齡服務，理念與高發會相契合。從去年開始高發會與中嘉合作，推出一系列促進活躍老化的活動，包括：

(1) 銀髮樂活專區：整合長者所需的服務，在電視系統中規劃「銀髮樂活專區」，整合實用生活資訊，規劃與製作和長照、健康等相關議題的節目，長者在享有高質量的樂齡生活外，並推廣活躍老化的理念，率衛福部研議設立老人專屬的「長青電視」頻道或節目之先。

(2)「從前 從前」創意自傳書寫作與工作坊系列活動的協助與推廣：藉由中嘉媒體能直接接觸更多長輩，讓樂齡學習的效應擴散。全台首屆銀髮族「從前 從前」自傳書徵文活動暨精彩人生頒獎典禮，成功鼓勵長者勇於分享生命與人生體悟。

(3) 推廣樂齡旅遊，鼓勵長輩外出，發現人生新風景。高發會與中嘉協同東森旅遊攜手合作徵選「花漾玩咖」並製作「花漾巴士」旅遊實境節目。

老年是如詩如歌的歲月～莫道桑榆晚，為霞尚滿天

人生忙碌日子結束，陽光與陰影，曾經交替於途，如今有柔和暮色聚焦天際。所以余秋雨說：老年是如詩如歌的歲月。

「高發會」台中高齡引導員請踴躍報名，把握可以擁有的「當下」，實踐「晚美」人生。

來源：《理財周刊》 955 期

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