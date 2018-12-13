經寶鍾國松：我成功，因為我永遠在準備未來！

回台第一掛牌上市的經寶精密，聚焦在航太新廠、機電整合與泰國工業 4.0；今年併購法國兩家公司，將有助於經寶打開歐洲航太市場及爭取更多訂單。

文．顏瓊真 圖片提供．經寶精密

前幾天 (十一月中旬)，波音通知我，認證已經通過，經寶將成為泰國第一家 Tier1 的供應廠商，我高興的快哭了！」jpp-KY(5284) 經寶精密董事長鍾國松難掩心中的喜悅，脫口而出。

他說，「你想，我們沒有富爸爸，也沒有財團的支持，但我們達到了！」在興奮之餘，他也感嘆，「這一步走來，多麼不容易啊！」

永遠在看未來的老闆

不忘把榮耀歸於整個團隊的努力，但鍾國松其實是公司最大的領頭羊，他最常說的一句話是：「我是看未來的人！」

經寶從十年前開始跨入航太領域，是鍾國松的堅持，因為他知道，現今最夯的行業，可能再過幾年，也會成為「紅海」，經寶雖然是泰國第一大專營客製化精密金屬機構件設計與製造的廠商，但若無法比別人更早一步看到「新藍海」，則隨時可能會被紅海給淹沒了。

但先行者往往是寂寞的，他談到跨入航太的苦，在於取得各航空公司的認證，除了設備的投資及技術的提升之外，最大的問題是認證之前，得先忍受三年沒有訂單，但這種「先蹲後跳」的過程，他覺得「值得等待！」因為他總是堅定的口吻說，「我就是看得到這個未來！」

鍾國松於一九八九年到泰國創業，做沖壓廠，白手起家的他，初始並不順利，直到成為台達電泰國子公司「泰達電」的顯示器設備沖壓協力廠商，業績才穩定成長，並跟著一路茁壯。

現今的經寶精密，同時擁有自主開發模具、沖壓的大量生產能力，也擁有 CNC 板金一條龍的客製化製程，國際化的設計團隊，提供客戶 ODM 或 OEM 的雙重選擇，公司主要產品有航太、通訊、電子、醫療、食品、綠能及交通運輸等民生利基型產業。

機會給準備好的人

作為泰國最大精密金屬機構件設計與製造的廠商，經寶大可在通訊及電子等領域發展即可，尤其泰國從農業村莊發展到工業化都市，網路基礎建設的興起給了經寶很好的發展機會，再加上別家廠商的製造能力還遠不及經寶。

但鍾國松並不滿足於此，他也常說，「機會永遠只留給準備好的人，不怕訂單不來，只怕訂單來了，接不起。」

想當初會切入航太業務，全因其「少量多樣客製化」訂單所累積下來的口碑，因此，當二○○八年法商 Thales 要在亞洲成立據點時，就打聽到經寶，且經過系列評估後，決定經寶成為亞洲兩家供應商之一，進而開啟了經寶跨足到航太事業。

十多年下來，經寶一路追求亞洲一流的鋁熔接技術，目前更為泰國第一家取得美國航太工業特殊製程認證 - Nadcap 熔接製程認證的廠商，更是 Airbus 及 Boeing 駕駛艙航電機構件的供應商。

航太三大發展

他說，經寶在航太方面有三大進展，第一，在基本民航單走道機種的基本訂單下，也積極爭取商務、軍用飛機的客戶，航太營收將有機會緩步逐年成長。

第二，公司的航太新廠已接近完工，屆時將導入新的陽極處理及熱處理製程，並申請新的 Nadcap 航太特殊製程認證，業務端將有更多的能力開發新的客戶。

他解釋，航太零件分導電的電控及不導電的結構件，經寶做的是前者，如駕駛艙航電系統機構件，但為了跨入到後者，也就是做駕駛艙外的零組件。

因此，斥資四億元泰銖 (約合新台幣三．七六億元) 蓋新廠引進新設備，預計明 (二○一九) 年第二季建置完成，第三季申請新的 Nadcap 陽極處理及 Nadcap 熱處理等特殊製程認證，屆時，將走向駕駛艙外的航電機構件、結構件的市場。

投資設備不手軟的他，為了航太結構件的新立體焊接技術，又花了三千萬元泰銖買進 3D 立體雷射焊接設備，要讓員工及早熟悉兩片厚薄不一的板材，要如何立體焊接得完美。

第三，經寶在今年九月公告，通過收購法國 Agiliteam 集團的兩家精密零組件 ADB 及 LUTEC，是兩家專精於航太銑床件的公司，該公司擁有 AS9100 航太認證，未來將有更多技術能力提升及業務合作的機會。

就經寶的業績占比，通訊、電子及航太是三足鼎立，在鍾國松的規劃中，航太要由目前的二二％，再提升至三○％，甚至更高；他甚至還從飛的航太，一下子又要跳到衛星。

他又信心喊話說，「未來要發展 5G，微型衛星絕對是一大發展趨勢，所以，經寶現在就要跨進去。」

併購法國公司 打開歐洲市場

一直說自己是勇於做夢的人，鍾國松常發驚人之語，「有夢最美，總比沒夢要好。」

但他絕對不是做白日夢，因為，為了順利跨入衛星，ADB 及 LUTEC 公司將助他一臂之力。「你看，我永遠在準備未來！」

今年十一月很忙碌的他，先是回台密集參加台灣證交所所舉辦的「新南向投資契機說明會」，以及 KY 掛牌公司的業績發表會，接著，月底又馬不停蹄飛到法國與 Agiliteam 集團進行簽約，此時，懸在心中的一塊石頭終於放下，他期待此一併購案，帶著經寶在航太及衛星領域「展翅高飛」。

鍾國松說，ADB 及 LUTEC 為法國精密金屬車銑加工件的專業製造商，客戶產品遍及航太、衛星、雷達、醫療、工業設備等，將為經寶帶來嶄新的機會，除了技術合作之外，也為經寶開拓新的業務機會。

在他的算盤裡，法國兩家公司可以接訂單，然後在泰國生產及出貨，而空出來的產能，再去接新的單子。

他笑著說，「這兩家公司都是賺錢的公司，不用再匯任何錢過去，他們也可以活得很好。」大有賺到的意味。

但賺錢的公司，為何人家要賣給你呢？這時，要提到併購後，擔任新成立一家公司的 CEO─Mr. Frederic Bourgon，他原先在比利時 Barco 負責採購業務的副總裁，二○一三年，他到泰國參觀工廠而認識。

由於 Barco 在台北設有辦公室，台南有工廠，加上 Fred 是台灣女婿，鍾國松與 Fred 一見如故，常在台北約了吃飯，有一回，Fred 隨口說，「我可以當你的 CEO」，鍾國松認為他在開玩笑，呵呵一笑帶過。

直至今年四月，Fred 因約滿，以及兩位小孩要讓他們學法文而想回法國，Fred 認真對他說，Agiliteam 集團有兩家公司要賣，有沒有興趣，要不要去看看？進而開啟了經寶在法國併購兩家跟航太有關的公司，而 Fred 真的當起經寶法國公司的 CEO。

下一決戰場在微型衛星

「很多人並不看好法國，但我的策略是，放眼未來十年，航太業務會因眾多角逐者進而陷入競爭局面，而經寶未來要走得更深、更廣及更遠，投資的眼光要比別人更快，希望在不久的未來，經寶可以進入微型衛星的結構件領域。」鍾國松闡述了他新藍海的投資策略。

而在畫一個夢的同時，他一直堅信會成功，他一直在傳述著，要勇於作夢，他也一直在享受著，比別人更早準備未來，把競爭同業拋在腦後的成功快感。

【鍾國松苦於泰國徵才不易】

經寶精密是屬於國際化的公司，在其員工的國籍組成中，約有十一個國家的國籍菁英，但對在泰國設廠的經寶來說，鍾國松最迫切的是在當地找到好的人才。

「你可以想像，我提供 100 萬元泰銖辦徵才活動，卻沒有人報名嗎？」鍾國松說，經寶在泰國大學辦自動化大專盃競賽，前三名獎金分別是 30 萬、20 萬及 10 萬元，另 40 萬元為開辦費，但海報貼出去五個月，竟沒有人報名。

最後，只好更改策略，先讓學生提構想，審核通過後，發給材料經費，此時，終於有 20 個團隊報名，初審選 8 隊，明年二月在經寶工廠辦決賽。

鍾國松辦活動的唯一要求是決賽要在泰國廠舉辦，因為如此一來，當地媒體會報導，就可以提升經寶知名度，有助於未來的人才招募。

【競爭要「快」，才能南向投資】

小英政府推動新南向政策，吸引不少人注意，但新南向真的可行嗎？經寶精密董事長鍾國松談到，二十年前台灣第一次推南向政策是李登輝總統時代，目前在東南亞成功的台商，大都已是 60 歲高齡了，而像他才 50 多歲的，算是少數。

他說，第一次南向，雖然有來自日本廠商的競爭者，但因為當時中國的崛起，很多競爭者都到中國投資設廠，因此，給了南向台商很好的發展環境，只要肯做，最容易成功。

但第二次新南向政策，大環境已經不一樣，除了日本的競爭對手外，因為中美貿易戰，很多大陸台商轉到東南亞投資，更有的是大陸業者，因此，競爭更加激烈。

鍾國松談到，現今在東南亞投資的競爭就是「快」，若沒有自動化設備，很難贏得先機。

他說，第一波南向的企業，現今都面臨轉型至工業 4.0 及二代接班問題，他認為，若是屬於自動化業者要南向，可透過協助第一波南向台商接軌自動化的方向去做。

他另談到，在工業化的時代到處都是商機，舉例來說，泰國現在搬冰塊還是使用人力，如果到泰國做昇降機的生意就會有賺頭，對中小企業是很好的商機。

【中美貿易戰轉單，經寶已 Ready】

中美貿易戰讓不少中國大陸生產的訂單轉往東南亞市場，而經寶精密的電子業務部分將大大受惠。

鍾國松說，「經寶早已 Ready 好了。」他說，中國大陸的轉單效應，企業是否能夠承接？要看三大因素，第一，必須要有足夠的倉儲及組裝基地，這點經寶已經有了，2016 年購入的飛利浦廠房用地，現已為公司的大型倉儲及組裝基地。

第二，必須要有足夠的資金，而經寶擁有充裕的資金，負債比也低。

第三，必須要有足夠的人力，而公司除了有充分的團隊人才，也積極開發自有的自動化設備，新建置的自動化沖壓產線已蓄勢待發，面對中美貿易戰未來的挑戰，經寶精密已經準備好了。

來源：《理財周刊》 955 期

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