營收突出或高殖利率優先

上市櫃 11 月營收創歷史新高與累積今年營收亮麗者不在少數，其中有現金股利高殖利率優勢的公司，在盤勢不佳時特別值得留意。

文．馮泉富

上周善意提醒投資人不可樂觀過頭，無巧不成書，美股近期頻繁的出現大漲大跌走勢，至截稿前仍未脫離險境，持續干擾著亞洲股市。按照西方慣用的標準，S&P500 指數五十日移動平均線摜破二○○日均線，等於繼十一月的羅素二○○○與 NASDAQ 指數之後，形成所謂的死亡交叉，為二○一六年元月來首見。

技術面仍不利多方 投資人需步步為營

除了全球總市值最大的公司 Apple 被摩根士丹利開了一槍，因 iPhone 銷售疲軟被下修目標價以外，市場氛圍不佳也是主要原因之一，原先美中貿易戰休兵九十日的和緩氣氛，因華為財務長孟晚舟在加國被捕而破壞殆盡，投資人憂心美中貿易衝突恐難善了是難免的。

在華為事件尚未正式落幕前，訊息面的不確定性將持續干擾市場；對技術面已呈現劣勢的股市不利，在這樣的條件背景下對投資人而言，往往遲來的正義不是正義 (來不及了)。

尤其未來股市還得面對棘手的談判過程，上周提過，美國總統川普 (Donald Trump) 任命了一位對華強硬派人士萊海澤 (Robert Lighthizer) 負責與北京方面的談判，這表明美國將在貿易爭端談判中採取強硬立場。

十二月十日接受美國電視台 CBS 訪問的萊海澤表示，美方希望達成［可證實並受到監督的協議］，要求必須達成切實保護美國技術、並獲得更大市場准入的協議，若九十天後雙方未能達成協議，則關稅將如期加碼上調，三月一日就是期限 (hard deadline)。

萊海澤的說法展現美國在此次中美談判上的強硬態度，並表示孟晚舟被捕屬司法問題，不能與中美貿易談判混為一談。

過去我們提過，全球主要經濟體除了美國以外，歐元區、中國、日本皆陸續出現景氣擴張力道明顯放緩的現象，在地球村的時代，透過美國大量跨國企業的間接影響，傳導至美國是遲早的問題，資本支出的投資保守是果不是因。

景氣擴張的放緩 逐步擴散至美國

例如，美國最大移動運營商 Verizon 日前宣佈了一項重組計畫，預計在二○二一年前削減成本一百億美元；該公司向大約四萬四千名員工提供了一筆自願遣散費，其中一○四○○名員工接受了該公司的自願離職計畫，占其全球員工總數的六．八％。

再者，根據日前聯準會 (Fed) 發布的褐皮書指出，美國總統川普祭出的懲罰性進口關稅，已開始對美國經濟造成衝擊，包括製造業成本增加、企業銷售疲弱，與農業在中國進行報復關稅下而受創。

觀察新公布的十一月美國非農就業報告，新增就業人口增速為十五．五萬人，大幅低於市場預期的十九．八萬人；其中除了製造業及較能受惠於年末消費旺季的批發零售運輸倉儲業外，其餘行業就業增速皆有所回落；例如，生產部門就業人口新增二．九萬人，增速由前月的五．三萬人大幅回落，建築業也較上月的二．四萬人大幅滑落至新增○．五萬人，這樣的數據很難說與景氣放緩無關。

幸好美國十一月失業率仍保持在十七年來最低水平的三．七％，只是十一月平均時薪月增○．二％，不符合市場預期之○．三％。

當然，一個月的數據，代表性稍嫌薄弱，仍需持續追蹤，如果連續兩個月以上不如預期，仍得小心面對經濟擴張力道放緩對股市的影響。

台灣製造業 PMI 近三年來首度緊縮

除了美股為代表的外部環境變數增多以外，台股未來更得面對台灣本身的內部條件轉差之考驗。根據中華經濟研究院新公布的十一月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 為四八，較前一月下跌三．八，已連續第四個月下滑，是二○一六年四月以來首度呈現緊縮(指數跌破榮枯界線五十．○)，反映製造業對未來六個月景氣狀況十分沒信心，尤其對指數影響最大的電子暨光學產業，繼十月終結三一個月擴張轉為緊縮後，十一月份再大幅下挫七．九來到三一．四，創二○一二年十一月以來最快緊縮速度；PMI 的五項組成指標中，僅供應商交貨時間為上升，其他例如新增訂單、生產數量與人力僱用、現有原物料存貨水準均為緊縮。

六大產業中，僅食品暨紡織產業擴張，其餘五大產業為緊縮。這樣的景氣基本面增加了台股加權指數上攻萬點的難度。觀察台灣十一月出口總額年增率從十月份 的七．三％陡降為十一月的年衰退三．四％，可能不是偶然，是否為經濟收縮期的開始必須十分留意。

台灣鄰近國家南韓及日本的出口，同樣存在趨緩壓力，日本十月出口有八．二％的年增率，但最新公布的十一月前二十天出口僅有○．四％；南韓十一月出口年增率四．五％，也低於前十一月平均年增率六．二％，中國地區約占南韓總出口的二七％，十一月對中國出口年減二．五％，是今 (二○一八) 年來首次出現衰退。

顯然，全球景氣動能趨緩與中美貿易衝突的影響，已開始向全世界擴散，不可小覷。未來一段時間，不論華為事件如何落幕，或者中美貿易談判取得進展，美股與台股在反彈的過程中，投資人必需十分留意風險控管，不宜過度樂觀。

營收好現金殖利率高 為選股策略雙主軸

台股在內外部條件的強度不足之下，選股策略建議聚焦在兩個方向，一是朝高現金殖利率的方向挑選防禦型個股，可根據前三季的獲利概況，去年配息率，今年的預估本益比，作條件篩選，未來容易吸引防禦型資金進駐。

另一方向是，現階段內外部環境條件不佳，營收還能維持相對同業亮麗之個股，顯然競爭力有過人之處，值得長線追蹤。

例如譜瑞 - KY(4966)，十一月營收為十一．四二七億元，創歷史新高，月增率一二．六二％，年增率為二四．三五％。譜瑞為高速傳輸晶片領導廠，產品線包含 TCON 晶片、高速傳輸介面晶片，應用於 NB、tablet PC、LCD TV、手持裝置晶片、觸控晶片等，並發展 sipisource IC。

譜瑞 11 月營收創歷史新高

主要客戶為國際大廠 Apple、SAMSUNG、華為、Google 等。各產品線佔營收比重：TCON 晶片 > 五○％、高速傳輸晶片 > 三五％、TrueTouch 晶片約一○％、Sipisource IC 約六％。

展望未來，eDP TCON 晶片方面，遞延的買氣可望帶動明年 Macbook 出貨回復成長。TED 晶片為 eDP TCON 整合 sipi source IC，支援 eDP 1.4b，進度如預期，已與數家 NB 面板廠合作，預計明年第一季開始量產。

明年除了 Macbook 升級外，bundle solution 及 TED 滲透率增加將帶動平均單價上揚，預估明年 eDP TCON 營收年增約十六．七％。高速傳輸晶片方面，預期明年 iPad 及 iPhone 將逐步替換成 Type C 接口，週邊轉換器需求續增帶動譜瑞 converter 晶片成長。

明年 Intel 將 PCI Express Gen4 介面導入 working station，未來 PCI Express Gen4 retimer 將可能不止應用於 server，且營收貢獻有機會提前發生。預估明年 PCI Express redriver/retimer 晶片營收貢獻為九一五○萬元，佔營收比重為○．八％。明年在 Type C 及 PCI Express Gen4 retimer 出貨帶動下，預估高速傳輸晶片營收將年增十七％。sipi source IC 方面，未來在 N 窄邊框的趨勢下，明年譜瑞 sipi source IC 出貨仍將快速成長。

法人預估整體明年營收為一二○．四億元，年增率約一八％，毛利率估約四一．五％，稅後淨利為二三．四四億元，年增率約二三．四％，稅後 EPS 預估為二九．六七元，目前本益比位於歷史相對低檔區。

來源：《理財周刊》 955 期

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