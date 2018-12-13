捷流閥業明以每股60元登錄興櫃交易 規劃申請上櫃掛牌

成立已達 38 年的捷流閥業 (4580-TW) 預計將申請上櫃進入資本市場，明 (14) 日將以每股 60 元價格登錄興櫃交易，不過，捷流主管今天指出，對於送件申請上櫃的時程仍待與輔導券商協商。

捷流閥業產品屬於製程 / 流量自動化產業，並以自有品牌行銷國際市場，公司成立於 1980 年，目前股本為 3.56 億元，是由董事長楊大中、副董事長陳斌超、總經理陳宗曉及營運長錢佩玲等 4 人合力創立，主要營業項目為工業閥門的研發、設計、製造及銷售，生產閥類產品囊括蝶閥、外購閥及其他等，產品廣泛運用於石油、化工、鋼鐵、造船、能源、水處理、礦業、造紙、空調及電子等多個行業領域。

捷流閥業訂 14 日每股 60 元登錄興櫃，主辦推薦證券商為元大證券。近年來捷流閥業業績與獲利均呈穩定成長趨勢，2017 年營收為 15.84 億元，稅後純益為 1.28 億元，每股稅後純益 3.93 元；最新財報，今年上半年營收為 9.84 億元，毛利率 34.71%，年增 5.72 個百分點，稅後純益 1.49 億元，每股純益 4.53 元，上半年獲利已勝過去年一整年，今年前 11 月自結營收已達 17.04 億元，也已超越去年全年，年增率 21.62%。

捷流閥業是國內實力最強的工業控制閥門及解決方案供應商，深耕閥門市場逾 38 年，從直軸橡膠蝶閥，進而開發雙偏心、三偏心高性能蝶閥，以齊全的產品鏈來服務客戶。同時可因應不同客戶製程提供客製化產品。客戶端包括台塑 (1301-TW) 企業集團、中油、中鋼 (2002-TW)、台電及台積電 (2330-TW) 等大型企業，產品並外銷全球各先進工業國家及新興地區，成為國際知名企業的製程應用供應商。