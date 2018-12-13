台股盤後—鴻海揮軍 集團作帳股點火 指數收10日均線

台股今 (13) 日呈現震盪格局，在鴻海帶動下，終場上漲 42.31 點或 0.43%，收在 9858.76 點，成功收復 10 日均線，成交金額 1119.87 億元，分析師認為，指數再向上空間不大，還是會維持個股表現的結構。

權值股今日漲跌互見，鴻海董事長郭台銘出手大買自家股票 2.7 萬張，鴻海股價連 2 日走揚，今日上漲 2.5%，收在今日最高 73 元，成為今日台股收復 10 日均線的主要力量，不過權王台積電以及股王大立光表現相對低迷，跌幅落在 0.2%-0.75% 之間。

而在大盤震盪下，資金流向中小型個股，像是泰碩、南寶今日攻上漲停，花仙子大漲 7%，而擁有集團作帳題材的個股也獲買盤簇擁、統一集團的興能高、仁寶集團旗下的鋐寶科技、以及鴻海旗下的瑞祺電也拉出長紅。

不過大摩今日發布初次評論國巨的報告，認為因為 MLCC 下游庫存高於預期，加上面臨終端需求趨緩的風險，明年上半年 MLCC 價格恐續降，給予國巨劣於大盤評價，目標價 260 元。

消息一出，國巨午盤股價跌勢加劇，終場下挫 7%，也拖累華新科、禾伸堂等被動元件族群跌幅擴大。

分析師指出，短期內雖然多頭信心回籠，但認為指數再向上空間不大，研判內資和公司派的作帳行情可延續到下周，至於最後一周就要小心結帳賣壓出籠，選股上要留意法人作帳以及 11 月營收表現不錯的個股。