文．洪寶山 (理財周刊發行人)

華為財務長孟晚舟被捕事件鬧得沸沸揚揚，根據外媒分析報導，美國政府二十多年來不斷指控中國軍方涉嫌聯手陸企，暗中監視美企和竊取智慧財產權，並與受制裁對象交易，華為這次成為首要目標。巧合的是，國際危機組織 (International Crisis Group) 表示，加拿大前外交官康明凱 (Michael Kovrig) 近日被中國大陸拘留。投資人也關注孟晚舟遭捕事件，美股周二平盤上下震盪。

而高通在中國告蘋果侵犯專利權，福州中級人民法院裁定高通勝訴，禁止蘋果在中國銷售 iPhone 6S 及 Plus、iPhone 7 及 Plus、iPhone 8 及 Plus 和 iPhone X 等多款手機，裁決時間正值華為事件之際，不免被認為此裁決有反制美國之意。

中美這兩隻大象叫陣，鬧得天搖地動，當市場擔心台灣是否難逃被巨獸踩扁之際，台灣最大外商投資者美光卻深耕台灣，不因美中貿易戰而改變初衷，更把台灣當作因應貿易戰全球布局最重要基地。美光全球營運執行副總裁 Manish Bhatia 表示看好台灣半導體生態體系，美光在台設廠要達到上中下游垂直整合，並且不認同市場悲觀看法，預期明年 DRAM 市況仍相對健康。

台股跌破萬點後，唱衰後市之說不絕於耳。但除了美光重押台灣之外，在中國的台商也開始陸續把資金和產線撤回台灣，加上中國二十年來最大規模個人所得稅稅改上路，台幹深怕被連本帶利追稅，也有加速外移打算。

從台灣本島來看，在這次大選韓流效應帶動下，一時間兩岸和好共創商機成為主流民意，未來由北中南三地帶動的兩岸交流商機不可小覷。

城市行銷至關重要，也是各縣市自闢財源之道，一旦成功，就不再單仰賴中央撥補預算，自己有賺錢能力，地方富起來就不是空談，再加上已經敲定的前瞻基礎建設與 5+2 產業創新計畫，明年要走出屬於台灣自己的初升段行情，並非緣木求魚。

而廠商擔心的缺電問題，公投也通過以核養綠，在這樣的民意基礎下，台商回台設廠與各項產業推動將更順利。投資環境優化了，資金就會跟著進來。

令人興奮的是，在九合一大選後，台灣整體氛圍，不管從資金面、環境面等各方面來看，都可感受到一股積極的力道，期待全國上下整軍再發後，能再創台灣經濟奇蹟。

來源：《理財周刊》 955 期

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