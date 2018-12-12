【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到中美貿易消息轉向樂觀，激勵昨日費城半導體指數上漲超過 0.5%，夜盤電子期貨亦隨美股同步上揚，帶動今日台股走高，加上華為 CFO 獲得保釋，台股中的華為概念股受到激勵而有所表現，電子三雄中的大立光及鴻海也同步上漲超過 4%，終場台股上漲 109.41 點，漲幅 1.13%。

《國際金融市場焦點分析》

美國總統川普表示貿易談判有所進展，加上中國宣佈調降美國汽車進口關稅，帶動市場風險偏好回溫，使得避險性資產的日圓及美國 10 年期公債同步走跌；另外，今早加拿大核准華為 CFO 孟晚舟保釋，激勵今日中國相關之 A50 指數、香港恆生指數及香港 H 股指數同步走高；日經 225 指數部分，在日圓貶值的基礎下，使得今日出口類股及汽車類股表現強勢，推動日經 225 指數大漲超過 2%。

《國際商品市場焦點分析》

利比亞最大油田的生產中斷，加上川普暗示與中國的貿易協商有突破性的進展，油價受到樂觀情緒推升反彈走高，不過俄羅斯表示明年 1 月份將減產 5 至 6 萬桶 / 日，無法立即達到協議中的 23 萬桶，同時美國產量依舊居高不下，使得油價反彈空間受限，週三凌晨公布 API 庫存意外大減超過千萬桶，油價溫和擴張漲幅，短線關注即將公布的 OPEC 月報以及 EIA 週報。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證

