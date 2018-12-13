潘健成：FLASH景氣最快明年Q1落底 Q2起廠商備貨需求可期

FLASH 產業今年面臨供過於求的壓力，加上市場需求放緩，產業景氣也進入修正，不過控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 董事長潘健成今 (13) 日捎來好消息，他今 (13) 日指出，FLASH 產業景氣，最快將在明年第 1 季落底，第 2、3 季下游廠商備貨需求可期，預期景氣動能將逐步回升。

潘健成指出，近期緊張的美中關係雖然情勢緊張，但市場仍有基本需求，尤其是手機及更多電子產品，內含的記憶體容量持續增加，有助推升 FLASH 產業成長，預期 FLASH 產業景氣最快明年第 1 季落底，第 2、3 季就會開始好轉，群聯也準備好，明年第 1 季開始積極備貨。

潘健成表示，第 4 季是傳統旺季，在感恩節與中國大陸雙十一銷售後，系統廠自 11 月中就會開始去化庫存，最快到明年中時，就會啟動基本備貨。

潘健成今日代表群聯，與交大旗下的金融監理與公司治理中心，簽署獎助學金捐助合約，藉此讓優秀的弱勢學生可以獲得補助，避免校外奔波打工，群聯未來每年都將捐助 20 萬元獎學金，中心每學期推薦 2 名學生，每位學生可獲 5 萬元獎學金。

潘健成表示，群聯所處的產業環境，面對許多不公平競爭，為生存只好闖紅燈，也是因為 2 年前群聯被搜索，才會決定要捐助獎助學金。

潘健成所謂的闖紅燈，即是之前群聯未在財報中揭露相關子公司相關交易，遭檢調搜索，影響公司營運，群聯之後已完成財報重編，並補正 2009 年至 2016 年第 2 季每期財報。

他強調，未來群聯將不只著眼台灣，還會往外布局，要往美國與日本耕耘，學習如何闖紅燈。

潘健成強調，現在公司營運不易，產業變化很快，可能今天發生的事情，過幾天全球就知道，當所有人都知道訊息時，要做決定就會變得很難，因為大家只會做出相同的決定。

潘健成也回憶，以前剛創業是公司對公司，這幾年每家公司有了強硬的後台，包含國家與大廠，不過群聯是走對的方向，靠對的策略，並與美國與日本大廠結盟，預期 2 年後，群聯將是產業上重要的玩家。