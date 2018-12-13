重獲北美大客戶訂單 英瑞-KY今股價跳空漲停 創8月以來新高

全球汽車 AM 水箱廠英瑞 - KY(1592) 下午將舉行法說會，昨天公告美國子公司 APDI 成功重新爭取美國大型汽車零配件通路商 ADVANCE AUTO PARTS 銷售訂單，預計明年第一季開始陸續供貨，受此激勵，今天股價跳空漲停開出，隨即鎖住，創下今年 8 月以來新高。英瑞 - KY 公告，美國子公司 Automotive Parts Distribution International,LLC (APDI) 成功重新爭取美國大型汽車零配件通路商 ADVANCE AUTO PARTS 銷售訂單。該客戶為北美前三大汽車零配件通路商，原與 APDI 配合多年，去年因故暫停與 APDI 業務往來，經 APDI 努力爭取下，該客戶回復與 APDI 繼續交易，主要供應水箱、冷凝器及其他零配件。



英瑞 - KY 指出，由於先前雙方已有長久配合默契，預計 2019 年第一季即可開始陸續供貨。



英瑞 - KY 指出，北美前三大汽車零配件通路商包括 Auto Zone、Advance 及 O’Reilly 都成為 Enterex 的主要客戶。公司為分散銷售過於集中的風險，積極拓展北美地區以外的客戶，2017 年併入歐洲 AVA Group，北美地區銷售占比下降，歐洲地區銷售占比上升，預估 2019 年，北美地區占比將持續下降，歐洲占比會上升，亞洲 (含中國大陸) 占比也有明顯的增加。



英瑞 - KY 累計前 11 月合併營收 39.85 億元、年減 18.85%，今年前三季每股稅後淨損 2.11 元，較去年同期每股淨利 2.28 元呈現轉虧。

