〈每日外資外匯觀點〉脫歐協議投票拖得愈久 英鎊只怕會跌得愈多

英國首相梅伊延後原定周二舉行的脫歐協議投票，無協議脫歐風險上升，衝擊英鎊暴跌；避情緒升高下，美元一度上漲至 97.25，市場今天持續關注華為財務長孟晚舟的保釋聽證會。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

英國首相梅伊在推遲脫歐協議投票後，拒絕回答何時舉行投票，只表明 1 月 21 日是法律截止日期 ，且未說明若未達成協議，政府的配套因應。對此，法國興業銀行策略師 Kenneth Broux 表示，最壞的情況是拖到 1 月 21 日前都未舉行投票，拖的時間愈久，英鎊將會跌得愈多。

在英國脫歐協議投票延遲的消息傳出後，英鎊兌美元周一遭到大肆拋售，盤中一度重挫 1.7%，來到 1.2507，創下 2017 年 4 月以來新低。

英鎊兌美元日Ｋ線圖。(來源：新浪財經)

東京三菱日聯銀行表示，英國脫歐投票推遲，首相梅仍在試圖努力向歐盟方面要求重新談判，受到不確定性干擾，英鎊傾向跌勢；待英國脫歐協議投票鬧劇結束，若能順利脫歐，無協議脫歐風險消除，則將有助歐元兌美元重新上漲。

另一方面，東京三菱日聯銀行近期對歐元兌美元將抱持謹慎態度，周四歐銀將舉行利率決策會議議，近期的歐元區數據均偏下行，加重了歐銀對歐元區經濟前景欠佳的陰影。

德國商業銀行駐法蘭克福匯率策略師 Ulrich Leuchtmann 表示，市場對美國聯準會升息的預期直線下滑，對美元來說是一大障礙，不過，本周有許多事件風險，在避險情緒升溫下，美元空頭可能還不致輕舉妄動。

高盛預期，美元兌日圓近期將維持中性走勢，若下跌，需要密切關注 112.27-112.14 支撐是否跌破，若跌破恐會進一步下看 111.04，甚至更低。