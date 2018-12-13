台灣主要報紙重要財經新聞 2018年12月13日

華為首席財務長孟晚舟獲保釋，與大陸暗示可能調降美國汽車關稅，市場解讀美中貿易戰緩解，昨（12）日亞股普遍收紅，台股則在鴻海董事長郭台銘大買自家股票激勵下，鴻家軍表現亮眼，領軍集團股啟動作帳行情。

富邦集團董事長、工商協進會副理事長蔡明忠昨（12）日談及台商回流投資，痛批「最大的問題出在財政部，都用追稅的心態看整個產業和創新，這是最糟糕的」；他也呼籲行政院以後不要找稅務出身的人當財政部長。

美國聯準會（Fed）下周將召開今年最後一次決策會議，外界預期升息一碼應是大勢底定。不過先前多次砲轟 Fed 升息的美國總統川普（Donald Trump）再度隔空嗆聲 Fed，批評它若執意要在下周升息將是「一大蠢事」。



經濟日報

蔡明忠槓財部 抨擊追稅心態

鴻家軍領軍 集團作帳行情啟動

中國製造 2025 將推替代方案

工商時報

川普嗆 Fed 下周升息是蠢事

華為公主保釋 硬仗在後面

以賽亞最新調查：台積電 減價迎淡季

聯合報

台灣首例 特斯拉自動駕駛撞車

亞銀下修台灣今明年經濟成長

台商回流優惠 適用條件放寬

蘋果日報

中信 LINE Pay 明年回饋縮水

騰訊音樂在美 IPO 市值 213 億美元

若有助貿易談判 川普願介入華為案

中國時報

遠傳 5G 先鋒隊 拚 2020 商轉

中國製造 2025 傳讓步 美股大漲

元旦起 外籍旅客退稅額倍增

自由時報

釋放孟晚舟？ 川普︰貿易談判一環

京華城標售流標 91 億銀貸壓力大

首度自辦都更 台電要蓋 20 億住宅大樓