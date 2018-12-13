一銀主辦熒茂5年期20.5億元聯貸案 用於償還借款、充實營運資金

第一金 (2892) 旗下第一銀行統籌主辦熒茂光學(4729)5 年期 20.5 億元聯貸案，資金用途為償還既有借款、充實營運資金所需。熒茂聯貸案由第一銀行統籌主辦，合作金庫、土地銀行共同主辦，台灣企銀、元大銀行、兆豐銀行、台灣銀行、華南銀行、板信銀行參貸。



熒茂高雄科學園區新廠於去年 6 月落成啟用，成為發展大尺吋高亮度觸控面板產品和各項複合式鍍膜，如 AR(抗反射)、AG(抗眩光)、AS(抗指紋)、戶外嚴苛環境應用抗 UV 產品的最佳基地。啟用後的新廠不僅 TP 產能倍增，同時也增加光學貼合的自動化生產線，提供更全面、更優質 TPM(觸控模組) 及 LCM 的產品及服務。



今年 10 月，熒茂光學與全球工業電腦龍頭廠研華 (2395) 透過策略投資合作，雙方共同拓展 TDM(Touch Display Module)在工業電腦上的商機。熒茂的技術與產能將可滿足海內外中高端客戶的採購需求，並將其產品技術充分運用在研華全球的銷售通路與平台，未來營運成長可期。