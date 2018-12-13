一年內700萬美元淪為廢紙 MoviePass股票薪酬表現慘

去年為媒體寵兒的訂閱式電影商 MoviePass 曾擁有數百萬用戶和狂熱粉絲，但從那時起，商業模式似乎已被證明是錯誤的，該公司已一再削減先前高度優惠的訂閱計劃，而優惠的下調也正激怒用戶。

但是，不僅僅是電影愛好者感到權益受損，同時 MoviePass 母公司 Helios 和 Matheson Analytics (HMNY-US) 執行長 Ted Farnsworth 手上的股票也是身受其害。

據 QZ 報導，Helios 股價下跌部分原因歸咎於 MoviePass 的失敗，執行長 Farnsworth 此前自董事會獲得約 725 萬美元 Helios 股票，也正淪為廢紙，股票價值不到 50 美元。

Helios 股價週三 (12 日) 下跌 1.23% 至 0.016 美元，從去年 12 月以來已下跌約 99%。

Helios 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

根據美國證券交易委員會 SEC 提交的文件顯示，Farnsworth 的 2017 年總薪酬為 890 萬美元，其中約 80% 是由股票組成 (當時價值 725 萬美元)。Farnsworth 的 2017 年基本工資為 225000 美元，他獲得了 135 萬美元的現金獎勵和 76050 美元的住房費用。

Helios 於 2017 年 12 月收購了 MoviePass，但在 10 月份宣布計劃將 MoviePass 分拆到 MoviePass Entertainment Holdings。該公司表示，新公司將公開上市。

Farnsworth 在先前一份聲明中表示，「自從 2017 年 12 月我們獲得了對 MoviePass 的控制權以來，HMNY 在很大程度上已成為公眾眼中的 MoviePass 代名詞。這使我們相信，我們的股東和 HMNY 的市場認知可能會從分拆電影相關資產中受益」。

在分拆公告後，Helios 的股票飆升，但仍然以每股不到 1 美元價格交易。雖然此舉可能會使 Helios 受益，但目前仍不清楚該公司是否能夠執行分拆。