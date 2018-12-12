◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月12日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大韓國 元大滬深300正2 富邦摩台 本盟 昶和 福壽 健策 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦發達 日馳 大統新創 大統益 祥碩 嘉裕 正道 富邦金融 華新科 本盟 天仁 易華電 東華 元大MSCI台灣 康控-KY 銘旺科 宏亞 立益 永豐臺灣加權 立積 健和興 南染 佳和 富邦日本 杜康-DR 旭隼 立益 昶和 國泰日經225 陽光能源-DR 元晶 聚隆 三洋紡 元大歐洲50 康友-KY 遠雄來 昶和 本盟 元大日經225 統領 大統新創 瑞利 元大韓國 威宏-KY 日馳 樂士 兆豐藍籌30反1 泰昇-KY 亞崴 正峰新 元大S&P日圓反1 中宇 億泰 富邦歐洲 正峰新 毛寶 FH彭博高收益債 錩泰 懷特 FH彭博新興債 程泰 燁興 群益道瓊美國地產 吉茂 威致 華頓S&P布蘭特反1 氣立 華豐 富邦臺灣優質高息 永新-KY 首利 國泰新興市場 華電 麗正 宏洲 榮星 東訊 嘉裕 台硝 華泰 東華 元禎 錸德 立益 毛寶 倫飛 佳和 日勝化 虹光 昶和 展宇 威盛 三洋紡 亞諾法 國碩 本盟 華廣 銘旺科 瑞利 三福化 統懋 樂士 士紙 翔耀 正峰新 高興昌 太空梭 億泰 東明-KY 麗臺 毛寶 鑫永銓 華映 懷特 六暉-KY 吉祥全 燁興 申豐 憶聲 威致 智寶 科風 華豐 銘旺科 力特 首利 互盛電 喬鼎 麗正 翔耀 正達 東訊 資通 晟鈦 華泰 連宇 聯德 錸德 華新科 同泰 倫飛 建碁 新世紀 虹光 立萬利 誠研 威盛 聯德 綠能 國碩 玉晶光 誠創 銘旺科 新至陞 嘉威 統懋 時碩工業 聯合再生 翔耀 傳奇 力銘 太空梭 迎廣 亞太電 麗臺 金橋 達能 華映 互億 太極 吉祥全 關貿 傳奇 憶聲 亞弘電 清惠 科風 全國電 慧友 力特 悅城 百一 喬鼎 寶徠 捷泰 正達 櫻花建 天瀚 晟鈦 愛山林 迅杰 聯德 皇昌 華上 同泰 遠雄來 光麗-KY 新世紀 夏都 元晶 誠研 雲品 華冠 綠能 新天地 裕豐 誠創 欣欣 寶徠 嘉威 統領 陽明 聯合再生 客思達-KY 六福 力銘 同方友友-DR 康師傅-DR 亞太電 晨訊科-DR 聖馬丁-DR 達能 友佳-DR 神州-DR 太極 精熙-DR 耀傑-DR 傳奇 匯僑 同方友友-DR 清惠 一零四 晨訊科-DR 慧友 大豐電 友佳-DR 百一 欣天然 陽光能源-DR 捷泰 新海 精熙-DR 天瀚 秋雨 中福 迅杰 欣高 雷虎 華上 全國 中視 光麗-KY jpp-KY 秋雨 元晶 南六 新利虹 華冠 基勝-KY 國光生 裕豐 美吉吉-KY 寶徠 波力-KY 陽明 泰昇-KY 六福 政伸 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生