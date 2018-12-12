〈亞獅康法說〉致力胃癌與膽道癌新藥開發 明年1月將取得具體試驗數據

亞獅康 - KY(6497-TW) 今 (12) 日舉辦法說會，執行長傅勇表示，公司長期致力於胃癌與膽道癌的新藥開發，目前胃癌及一線膽道癌，皆預期最快明年 1 月可得具體試驗數據。

亞獅康在癌症好發的亞洲進行臨床實驗，同時也將臨床數據布局美國、歐洲以及其他市場進行藥證申請，傅勇指出，亞獅康正於中國建立銷售部門，美國部門也正在規劃中，目前胃癌進程較快，若在第二線試驗成效良好，就可以立刻投入第三期實驗，而胃癌的治療採取 Herceptin 加上雙化療，腫瘤客觀反應率來到 47%，無惡化存活期也提高至 6.7 個月。

在膽道癌方面，因收案門檻較高，病患招募困難，目前招募到的 15 名病患中，反應率高達 20%，疾病控制率更來到 87%，對照國際試驗數據，目前最佳的反應率為 26%，與亞獅康試驗數據相當接近，顯示亞師康有與一線用藥匹敵的潛力。

除此之外，二線膽道癌還有一項樞紐試驗 TreeTopp，試驗國家橫跨美國、日本、歐洲與中國，預計 2019 下半年可得初步臨床數據，傅勇透露，若樞紐試驗成功，等於是重大成果，公司目前也積極布局。

傅勇坦承，2019 年是亞獅康相當重要的一年，許多相關數據都會在明年取得，因此在 2020 年也必須投入更多的資金將實驗完成，目前還沒有募資的想法，不過如果明年數據優秀，後續將有其他的合作方式解決資金問題。