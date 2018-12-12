選舉行情助攻 秋雨11月營收創今年單月新高

受惠本業業務成長，老牌印刷廠秋雨 (9929) 自結 11 月營收 9,787 萬元，創今年以來單月新高，年增 42%。秋雨法務主管兼發言人陳延暉表示，因承接年底地方選舉及公投等選舉公報印刷，提高營收表現。財報資料顯示，自今年 9 月起營收穩健成長，11 月較上月營收增加 2,836 萬元，創今年最大增幅。法人預估，年底適逢印刷旺季，有望推升第四季整體獲利表現。



秋雨於 2016 年 5 月撤出中國市場，以印刷一條龍服務投入期刊、書籍、型錄等產品事業，並開始規劃新事業發展布局，設置電子科技事業部門，成為群聯 (8299) 的策略通路夥伴。



陳延暉解釋，新事業部門選定以記憶體業務為主，期望創造跨領域發展的可能性，惟電子科技跟既有業務的專業及發展不同，已於 9 月交由專業經理人負責新事業發展。



另一投資案，瞄準國內交通媒體廣告業，上月以 2.7 億元參與廣豐國際現金增資，而其掌握區域交通廣告代理，更取得台灣高鐵、台北捷運、機場捷運三軌道廣告代理權。



展望明年，秋雨除既有印刷事業穩健成長，對於新事業與廣豐等 2 項投資案，值得關注轉型後續的布局與策略。