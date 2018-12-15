長線贏家投資術：3原則挑股，配息夠甜不怕動盪

撰文／謝富旭、林心怡、唐祖貽

2019 年的確要謹慎，但完全不投資的話，風險更大！」已退休的前基金經理人，目前為數家財經媒體供稿的王沐春如是說。

王沐春以自身的例子說，每年從股票所領取的股息，已成為他與妻子（也已退休）及老母親最主要的經濟來源。完全不投資，反而將頓失股息收入，生活品質會下降很多。

一八年台股上沖下洗，王沐春主要持股錢櫃，不僅配出豐厚的股息，而且股價波動不大。其他持股如電線電纜股大山與華電，股價一度衝高，再度被打回原形，秉持長線投資的他看著紙上富貴起起伏伏，心情倒是算穩。因為手上持股領到的配息，今年不僅足以供應日常開銷，「甚至還換了一輛新車！」

離開職場數年，他投資全面趨於保守，以「股息穩定為主，價差隨緣」的策略為主，每年包含股息，投報率穩定在 10％至 20％之間，迄今還沒有出現過單年總報酬虧損的紀錄。退休後，他依然勤於參加法說會、為媒體寫稿，日子過得頗愜意。這位退休族長線投資贏家如何布局紛擾不安的一九年，值得參考。

「一九年全球三大央行同步緊縮貨幣政策，資金行情退潮，股票的本益比將跟著下修！」「所以明年選股要把握的首要原則在於：超值。」「不僅要低本益比、低股價淨值比，最好還有真材實料的資產保護，才能在風強雨急時，找到安穩靠山。」

錢櫃受惠年輕人愛Ｋ歌

大山、德昌跟著趨勢賺

主要持股——錢櫃，王沐春明年依然採「抱牢牢」策略。他分析，目前股價 11

3 元的錢櫃，每股淨值 50 元，乍看沒有很便宜，但事實上，錢櫃○六年購入的西門旗艦店，成本僅 16 億元，目前市值保守估計 60 億元，如果重估，將使錢櫃每股淨值提升至 80 元以上。

王沐春接著說：「（錢櫃）前三季每股稅後淨利 7.2 元，預估全年 EPS 可達 9.5 元，明年配息介於 7 至 7.5 元，以目前股價設算，殖利率達 6％以上。」

超值、高息之外，能夠因趨勢受惠，未來還有成長空間的股票，是王沐春的上上選。乍看之下，錢櫃似乎有成長性不足問題，但其實有幾項趨勢發展，對這家台灣連鎖 KTV 龍頭有利：第一，單身不結婚人口比率上升，他們有更多時間聯誼享樂。

第二，千禧世代，即 1980 年出生的人，將成為台灣人口結構主力，這個稱為 Y 世代人口普遍不喜歡買車，但願意花更多錢在唱歌、美食等小確幸上。第三，對偶像歌星的崇拜熱潮有增無減，這會吸引年輕人唱 KTV 的意願。但王沐春強調，這些趨勢利多短期內效果不強，長期累積的效果將頗為可觀。

另一個符合動盪時代下，超值、高息、靠勢（符合趨勢發展）及能成長四個條件的股票，王沐春目前還布局電線電纜股大山及營建股德昌。

他指出，電線電纜股上波的榮景是在十年前，十年後的今天，由於台電在○八年至一三年累計高達二千六百億元新台幣虧損，對電網更新與升級投資一直極有限。「這幾年台電賺錢了，台灣大力發展太陽能與風電，未來幾年電動車將愈來愈普及，台灣電網有擴充、升級的迫切性。未來幾年，台灣電線電纜將重現十年前台電『六輸計畫』的榮景。」

來源：《今周刊》 1147 期

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