還沒進市議會就轟動 網紅呱吉為何能將知名度化選票？

撰文／唐筱恬、陳柏樺、呂苡榕

按下舊大樓民宅的電鈴，站在客廳與員工開會的邱威傑、網友熟知的「呱吉」親自來開門。這天，他行程滿檔，原本的新媒體業務、籌組中的議會團隊，邱威傑穿梭各處辦公，加上太座幫他掛號到醫院檢查胸悶，原本語速就快的他，沒落坐就搶答未來如何分配時間的問題，「會期出席八、九成，剩下的時間就上班。」

不打高空說要全勤，這位台北市議員當選人好像有點「白目」，邱威傑直言有些會議很無聊，「但我不去開會，就不領一天 2450 元的出席費，不搞那種『早上報到、下午不見』。」

無黨籍菜鳥的這番話，恐怕讓很多議員都中箭。邱威傑接著解釋，這正是他想打破的陋習，「年輕人不相信政治，充滿謊言，連看板上的照片都過度 Photoshop（影像美化）。」

相較於滿口好話的傳統政治人物，邱威傑葷素不忌，一如他在 YouTube 上開設的頻道「上班不要看」，用辛辣內容吸引觀眾，成立三年，觀看次數直衝近 8500 萬次。

參選後，在個人頻道的新節目「民主開箱」更是首播就轟動，內容是呱吉接到中天電視業務發來的訊息後，回電並錄下對話，把媒體的業配行情掀開來，至今累積超過 37 萬人次觀看，熱門程度僅次於和柯文哲合作的影片。

但其實呱吉很清楚，「呱粉」不等於選民，他曾估算能投給他的粉絲頂多三千人，要達到當選門檻，也就是一萬一千多票，得靠看過影片的人都為他去拉松山、信義區選民的票。他說，如果年輕人要向長輩拉票，卻只說得出呱吉很好笑，一定行不通。「我給他們熱情，還要有武器，就是政見，讓他們可以在群組分享，有內容去說服家長、朋友。」

靠兩箱策略 把知名度換成了選票

除了空戰，邱威傑的「陸戰」也非一般的站街角、發傳單，而是肥皂箱演講，甚至找來國民黨的徐巧芯、時代力量的吳崢，三名初次參選的新人來場街頭辯論。「我有網紅的標籤，必須準備很多數據分析，讓大家相信我很優秀。」

此時，正經八百的邱威傑卻突然又酸了選民一把，「坦白說，不是每位選民都聽得懂政見，多數人只看對你有沒有好感而已。」四十三歲的他搬出自豪的職場經歷，自認是加分項目。「很多朋友擔任董事長、CEO，他們不能對下屬說一定要支持我，但他們的推薦，分量很不同。」

多金的老闆朋友還捧著十幾萬元來支持，卻被邱威傑以個人理念為由退回；群眾集資公司「貝殼放大」也看好他的知名度，有募資千萬元的潛力，又因他的堅持，下修到 120 萬元。「花一千萬元就跟其他候選人沒兩樣，我不做海報、旗幟，不想打不環保的選戰。」最後靠小額捐款支應辦公室租金、人事與網站費用，大約花 170 萬元。

非典型選戰打到最後兩周，終於有攤販主動到市場入口聽講，有居民駐足在他的肥皂箱前，不同於過去認得他的多半是「呱粉」，邱威傑這才感受到和長年居住的民生社區接了地氣。靠著「兩箱」策略：開箱、肥皂箱，真真切切地把他的知名度轉換成了選票。

來源：《今周刊》 1147 期

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