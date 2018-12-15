台語版櫻桃小丸子為何爆紅？背後推手連日商都認同

文／陳柏樺

十一月中，教育部語文成果網流量數度衝高，讓人跌破眼鏡。原來是台語版的「櫻桃小丸子」免費公開，讓大人、小孩搶著上網看卡通。

小丸子會化身「丸仔」講台語，是台中教育大學台灣語文學系，為教育部國中小學「本土語言」課程製作的閩南語教材。十月初，擁有六萬粉絲的臉書專頁「活水來冊房」，就注意到這套教材，專研文獻、語言的專頁管理者、藏書家黃震南大讚「配音專業、用詞道地」，且字幕是標準台語漢字，也有華語、羅馬拼音字幕可選擇，臉書上分享一分鐘的側錄影片，馬上吸引六萬人次瀏覽。

商業談判菜鳥 靠誠意拿到超殺授權金

同樣配成台語的還有日本 NHK 現正播映的卡通《少年阿貝 GO!GO! 小芝麻》，以及日本團隊改編為動畫的《貝貝生活日記》。台灣外銷日本的《九藏喵窩》動畫也沒缺席，和原為台語發音的「卡滋幫」，一套六張閩南語卡通 DVD 在九月開學前送達全國各小學掀起熱潮，不只本土語言課，連自然、社會老師都來商借。

「用小丸子勾起學習興趣，很成功。」本土語言指導員、台中市樹義國小老師蘇純瑩舉例，小丸子第一集是主角們討論如何「立蛋」，小丸子把冰箱裡的蛋全都拿出來試，媽媽為了物盡其用，只好做了雞蛋全餐。

蘇純瑩在五年級課堂上播放，一周後，學生紛紛反映立蛋失敗，「幾乎全班都做了實驗。」她說，雖然學生們未必會用影片裡的句子對話，但會對幾個關鍵詞加深印象。蘇純瑩也笑說，即使效果很好，她也猶豫該不該播放「鰻的大實驗」單元，劇情是小丸子跟同學討論鰻魚跟酸梅一起吃，會不會腹瀉。「我怕家長來抗議，說小朋友吵著要吃鰻魚。」

這套充滿趣味並引起回響的光碟，幕後推手是台中教育大學台文系助理教授程俊源與助理陳怡寧，以他們兩人為主的計畫團隊，扛起長達一年的跨國談判與製作。「在學術界完全沒接觸過商業談判，一開始簽約、授權金多少才合理，完全沒頭緒。」程俊源說。

首先，陳怡寧土法煉鋼，列出合適的卡通、短片，供國中小教師、大學台語文領域、幼教及影視專業人士組成的「諮詢委員會」挑選，再逐一打電話向廠商詢價，「授權商聽到要做台語教材很意外，報價差距也很大。」陳怡寧指出，明明是知名度與片長都差不多的兩支片，報價竟有三十萬和一百萬元的落差。陳怡寧只好說服對方是非營利用途，最後竟有廠商主動砍價七成，第一關授權總算過了，但原本預設半年的時間，卻花了九個月。

嚴格琢磨發音 一句話要求重錄 50 次

好不容易進展到翻譯與配音，計畫只剩半年時間，卻沒有壓縮製作品質。舉例而言，小丸子配音之所以能「重現」華語版的關鍵，就在於程俊源與廠商很「頂真」（tíng-tsin，意指認真）。所有配音必須讓日方認可，光是花輪一角，就有六名配音員試音，最後才拍板。

參與的配音員說，十年前配台語，是看著華語文稿直接念閩南語，但程俊源堅持要譯成台語漢字，還請語言教師盯場，琢磨正確發音。配音員表示：「配這套教材很崩潰，比過去多花三、五倍時間，一句話可能重錄五十次。」

一套閩南語教材意外成為民眾「敲碗」期盼第二季的熱門影音，也帶動本土動畫產業，對於出資的教育部與文化部來說，或許能成為日後規畫教材方向之一。



來源：《今周刊》 1147 期

更多精彩內容請至 《今周刊》