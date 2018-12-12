台達電智慧樓宇解決方案於日本智能建築博覽會亮相 平均節能達33.8%

台達電 (2308) 今(12)日宣佈，將於「2018 日本建築展－第三屆智能建築博覽會 (Japan Build 2018-3rd Smart Building EXPO)」展出以子公司 LOYTEC 全 IP 化物聯網架構的建築管理與控制平台為基礎的智慧樓宇解決方案，透過 IoT 技術整合智慧燈控、智慧安防、能源管理、室內環境品質服務、電動車充電系統等，實現提升建築運營效率、打造優質建築空間的願景。現場並展示此方案應用於日本台達赤穗節能園區建物，達到平均節能 33.8%，成功取得 LEED CI 黃金級認證，並於能源項目獲得滿分，展現台達電智慧樓宇解決方案的具體實力。台達電赤穗節能園區為台達首座自營大型太陽能發電廠，裝置容量 4.6MW，年發電逾 550 萬度，園區內的多功能建築物為台達電於日本首座獲得 LEED 認證的綠建築，應用台達多項最新節能產品與解決方案，包括樓宇管理控制系統、LED 智慧照明(DALI 控制調光系統)、電動車充電、室內空氣品質解決方案、智慧電錶解決方案、儲能系統、及太陽能發電系統等，達到提升能源管理、減少環境影響與營運成本等效益，其中台達樓宇管理系統支援多種通訊協議，如 Modbus RTU、Modbus TCP/IP、BACnet TCP/IP、DALI、EnOcean、CEA-709 (LonMark 系統) 與 OPC 等，可將建物內各子系統整合於單一管理平台，讓監控更有效率。



LOYTEC 的樓宇管理平台可整合燈光、空調、安防等各種次系統，進一步透過數位控制與大數據分析，提供符合不同場域需求的應用，如在倉儲環境採用符合 DALI 協議的台達 HBD 系列高天井燈搭配無線燈控、在零售店面利用 LOYTEC 自動化服務器、區域控制器與 VIVOTEK 人流計數攝影機的連動，達到環境控制與來客消費的數據分析等。以 IoT 與雲端服務的室內環境解決方案 UNO 也同時在展會中一併亮相。

