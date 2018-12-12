陸擬降美汽車關稅 新能源車全年銷售拚110萬輛 美琪瑪、康普強彈

中美貿易戰在汽車關稅上有了新進度，外電報導中國有意將美國製造汽車進口關稅稅率由現行 40% 降至 15%，市場預期有利電動汽車進口，加上中國前 10 月新能源車 (BEV+PHEV) 銷售量達 86 萬台，全年可望突破 110 萬輛，年增率 41%，帶動電池材料廠美琪瑪 (4721)、康普(4739) 強勁反彈攻勢。今年以來，美琪瑪、康普兩檔個股自百元以上高檔壓回整理，前者從 3 月 5 月從 129 元跌到 10 月 30 日 54.7 元，跌幅達 57.6%；後者從 3 月 9 日 150.5 元，壓回到 10 月 12 日 76.1 元，跌幅達 49%。



上述兩檔個股今年硫酸鎳均新產能開出，前三季營收、獲利均較去年同期成長，美琪瑪前三季營收 38.55 億元，年增率 3 成，稅後盈餘 2.1 億元，年增率 25.7%，每股盈餘 2.81 元，法人推估全年營收達 51 億元，年增 2 成，每股盈餘 3.6 元。



康普前三季營收 48.35 億元，年增率 32%，稅後淨利 3.56 億元，年增率 22%，每股盈餘 4.21 元，法人推估全年營收約 64.5 億元，每股盈餘約 5.43 元。

