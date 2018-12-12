大中、強茂、美琪瑪、杰力 、皇田

大中 (6435)：MOSFET 持續供不應求，由於 AI、車用電子及資料中心等 MOSFET 需求大增，目前市場仍處在缺貨狀態，預期明年全年產能應該也都是不足的狀態。股價創下波段新高 132 元後出現回檔，今日股價攻勢再起，開盤跳空開高，直攻漲停板。強茂 (2481)：積極搶攻車用產品，預估明年起展現成長力道，前景樂觀可期。股價自前波高點 34.05 元拉回至季線，來到大量支撐區，今日股價開高走高，早盤即攻上漲停板。



美琪瑪 (4721)：今年前三季稅後盈餘 2.11 億元、EPS 達 2.81 元，優於去年同期。近年來積極拓展產品線，其電子材料新品已開始小量出貨至東南亞。股價呈現橫盤整理格局，股價以 20 日線為支撐，今日早盤股價一路拉升，來到前波高點壓力區而出現拉回。



杰力 (5299)：日前公布 11 月營收再創單月歷史新高，MOSFET 需求依舊強勁，法人也樂觀預估杰力今年 EPS 將上看 7.5 元。股價創下波段新高 137 元後拉回至半年線，隨即攻勢再起，今日股價跳空開高，站上 130 元大關，未來有機會挑戰前高。



皇田 (9951)：11 月營收達 6.2 億元，年增 17.4%，累計前 11 月營收 56.07 億，年增 12.54%。公司產品對車廠的滲透率提升，且進入傳統產業旺季，營運維持在高檔。股價經過橫盤整理後，出現連續三根帶量紅 K 的攻擊信號。今日股價跳空開高，創下波段新高 86.5 元，股價已來到半年線下緣而出現賣壓。

