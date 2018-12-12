紐約匯市—中美貿易新一輪談判 支撐風險胃口 美元走低

週二 (11 日) 交易，經過脫歐親聞主宰一日交易後，貨幣市場的推力再次轉回貿易，支撐廣泛風險偏好，美元走低。
美財長 Steven Mnuchin、貿易代表 Robert Lighthizer 和中國副總理劉鶴展開新一輪貿易談判，談論「中國基本經濟政策的變化。」
相應的，許多風險敏感的貨幣 (如澳元和新興市場貨幣) 兌美元均走強。
ICE 美元指數上升 0.1% 至 97.269。
經濟數據方面，11 月 PPI 上升 0.1%，但年率下降至 2.5%。
與此同時，澳元兌美元自週一尾盤的 0.7188 美元上升至 0.7216 美元。
中國人民幣也走強，1 美元兌在岸人民幣下降 0.2% 至 6.8988 元，兌離岸人民幣也下降 0.2% 至 6.8971 元。
週二英國首相梅伊正會晤歐洲各國領導人，以期爭取政治資本，保障其脫歐協議安全過關。
德國總理梅克爾反對進一步脫歐談判的消息挫傷歐元和英鎊。
英鎊週一因梅伊延後脫歐協議表決而觸及 20 個月低點，目前可能安排在 1 月 21 日表決。
英鎊最終自週一的 1.2561 美元上升至 1.2567 美元。
投資者嘗試評估硬脫歐的潛在衝擊，部分人認為梅伊延後表決示意她將遭受巨大失敗，硬脫歐的可能性更高，但部分人認為英國立法者顯然正在努力避免這種情況，只是擔心梅伊不夠努力。