◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月11日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大韓國 元大滬深300正2 富邦摩台 本盟 昶和 福壽 茂矽 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦發達 日馳 大統新創 大統益 瑞儀 嘉裕 正道 富邦金融 華新科 本盟 天仁 南電 東華 元大MSCI台灣 嘉晶 銘旺科 宏亞 立益 永豐臺灣加權 星通 健和興 南染 佳和 富邦日本 康控-KY 旭隼 立益 昶和 元大歐洲50 立積 元晶 聚隆 三洋紡 元大日經225 杜康-DR 遠雄來 昶和 本盟 元大韓國 陽光能源-DR 統領 大統新創 瑞利 兆豐藍籌30反1 康友-KY 威宏-KY 日馳 樂士 元大S&P日圓反1 泰昇-KY 亞崴 正峰新 FH彭博高收益債 中宇 億泰 FH彭博新興債 正峰新 毛寶 群益道瓊美國地產 錩泰 懷特 華頓S&P布蘭特反1 程泰 燁興 富邦臺灣優質高息 吉茂 威致 FH富時高息低波 氣立 華豐 國泰新興市場 華電 首利 宏洲 榮星 麗正 嘉裕 台硝 東訊 東華 元禎 華泰 立益 毛寶 錸德 佳和 日勝化 倫飛 昶和 展宇 虹光 三洋紡 亞諾法 威盛 本盟 華廣 國碩 瑞利 三福化 銘旺科 樂士 士紙 統懋 正峰新 高興昌 翔耀 億泰 東明-KY 太空梭 毛寶 鑫永銓 麗臺 懷特 六暉-KY 華映 燁興 申豐 吉祥全 威致 智寶 憶聲 華豐 銘旺科 科風 首利 互盛電 力特 麗正 翔耀 喬鼎 東訊 資通 正達 華泰 連宇 晟鈦 錸德 華新科 聯德 倫飛 建碁 同泰 虹光 立萬利 新世紀 威盛 聯德 誠研 國碩 玉晶光 綠能 銘旺科 新至陞 誠創 統懋 時碩工業 嘉威 翔耀 傳奇 聯合再生 太空梭 迎廣 力銘 麗臺 金橋 亞太電 華映 互億 達能 吉祥全 關貿 太極 憶聲 亞弘電 傳奇 科風 全國電 清惠 力特 悅城 慧友 喬鼎 寶徠 百一 正達 櫻花建 捷泰 晟鈦 愛山林 天瀚 聯德 皇昌 迅杰 同泰 遠雄來 華上 新世紀 夏都 光麗-KY 誠研 雲品 元晶 綠能 新天地 華冠 誠創 欣欣 裕豐 嘉威 統領 寶徠 聯合再生 客思達-KY 陽明 力銘 同方友友-DR 六福 亞太電 晨訊科-DR 康師傅-DR 達能 友佳-DR 聖馬丁-DR 太極 精熙-DR 神州-DR 傳奇 匯僑 耀傑-DR 清惠 一零四 同方友友-DR 慧友 大豐電 晨訊科-DR 百一 欣天然 友佳-DR 捷泰 新海 陽光能源-DR 天瀚 秋雨 精熙-DR 迅杰 欣高 中福 華上 全國 雷虎 光麗-KY jpp-KY 中視 元晶 南六 秋雨 華冠 基勝-KY 新利虹 裕豐 美吉吉-KY 國光生 寶徠 波力-KY 陽明 泰昇-KY 六福 政伸 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 新利虹 國光生