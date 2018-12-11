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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧12月11日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大韓國 元大滬深300正2 富邦摩台          本盟              昶和     福壽     茂矽       
宏洲     群益臺灣加權反1 富邦發達          日馳              大統新創 大統益   瑞儀       
嘉裕     正道     富邦金融          華新科            本盟     天仁     南電       
東華              元大MSCI台灣          嘉晶              銘旺科   宏亞                
立益              永豐臺灣加權          星通              健和興   南染                
佳和              富邦日本          康控-KY           旭隼     立益                
昶和              元大歐洲50          立積              元晶     聚隆                
三洋紡            元大日經225          杜康-DR           遠雄來   昶和                
本盟              元大韓國          陽光能源-DR          統領     大統新創            
瑞利              兆豐藍籌30反1          康友-KY           威宏-KY  日馳                
樂士              元大S&P日圓反1                            泰昇-KY  亞崴                
正峰新            FH彭博高收益債                                     中宇                
億泰              FH彭博新興債                                     正峰新              
毛寶              群益道瓊美國地產                                     錩泰                
懷特              華頓S&P布蘭特反1                                     程泰                
燁興              富邦臺灣優質高息                                     吉茂                
威致              FH富時高息低波                                     氣立                
華豐              國泰新興市場                                     華電                
首利              宏洲                                         榮星                
麗正              嘉裕                                         台硝                
東訊              東華                                         元禎                
華泰              立益                                         毛寶                
錸德              佳和                                         日勝化              
倫飛              昶和                                         展宇                
虹光              三洋紡                                       亞諾法              
威盛              本盟                                         華廣                
國碩              瑞利                                         三福化              
銘旺科            樂士                                         士紙                
統懋              正峰新                                       高興昌              
翔耀              億泰                                         東明-KY             
太空梭            毛寶                                         鑫永銓              
麗臺              懷特                                         六暉-KY             
華映              燁興                                         申豐                
吉祥全            威致                                         智寶                
憶聲              華豐                                         銘旺科              
科風              首利                                         互盛電              
力特              麗正                                         翔耀                
喬鼎              東訊                                         資通                
正達              華泰                                         連宇                
晟鈦              錸德                                         華新科              
聯德              倫飛                                         建碁                
同泰              虹光                                         立萬利              
新世紀            威盛                                         聯德                
誠研              國碩                                         玉晶光              
綠能              銘旺科                                       新至陞              
誠創              統懋                                         時碩工業            
嘉威              翔耀                                         傳奇                
聯合再生          太空梭                                       迎廣                
力銘              麗臺                                         金橋                
亞太電            華映                                         互億                
達能              吉祥全                                       關貿                
太極              憶聲                                         亞弘電              
傳奇              科風                                         全國電              
清惠              力特                                         悅城                
慧友              喬鼎                                         寶徠                
百一              正達                                         櫻花建              
捷泰              晟鈦                                         愛山林              
天瀚              聯德                                         皇昌                
迅杰              同泰                                         遠雄來              
華上              新世紀                                       夏都                
光麗-KY           誠研                                         雲品                
元晶              綠能                                         新天地              
華冠              誠創                                         欣欣                
裕豐              嘉威                                         統領                
寶徠              聯合再生                                     客思達-KY            
陽明              力銘                                         同方友友-DR            
六福              亞太電                                       晨訊科-DR            
康師傅-DR          達能                                         友佳-DR             
聖馬丁-DR          太極                                         精熙-DR             
神州-DR           傳奇                                         匯僑                
耀傑-DR           清惠                                         一零四              
同方友友-DR          慧友                                         大豐電              
晨訊科-DR          百一                                         欣天然              
友佳-DR           捷泰                                         新海                
陽光能源-DR          天瀚                                         秋雨                
精熙-DR           迅杰                                         欣高                
中福              華上                                         全國                
雷虎              光麗-KY                                      jpp-KY              
中視              元晶                                         南六                
秋雨              華冠                                         基勝-KY             
新利虹            裕豐                                         美吉吉-KY            
國光生            寶徠                                         波力-KY             
                  陽明                                         泰昇-KY             
                  六福                                         政伸                
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
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