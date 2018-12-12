美股盤中─中美貿易有進展跡象 道瓊大漲逾360點

美國股市週二中場上漲，道瓊一度大漲逾 360 點。中美貿易關係有改善跡象，讓投資人於震盪投資環境中，獲得喘息機會。

台北時間 00:23

道瓊工業平均指數上漲 96.31 點或 0.39% 至 24519.57。

Nasdaq 指數上漲 62.35 點或 0.87% 至 7082.87。

S&P 500 指數上漲上漲 17.78 點或 0.68% 至 2655.50。

週二報導指出，中國將把美國製造汽車關稅由目前的 40% 調降至 15%。此一提案已送交中國國務院，於未來幾天將加以審核。

川普總統亦發布推文指出，政府與中國進行了非常有建設性的對話，並說 "等著重要的宣布。"

福特，通用與克萊斯勒股價均上漲逾 2%。

此外，中國副總理劉鶴週二亦說，他與美國財政部長梅努欽與貿易代表 Lighthizer 進行了討論，目標在化解全球貿易戰。

分析師說，此時獲得正面消息，非常重要。若有反面觀點，則股市可能反轉。

Caterpillar 股價上漲 2.7%，Deere 上漲逾 3%。波音亦上漲逾 1%。這些股票都是全球貿易的指標類股，因為他們的海外市場龐大。

貿易戰擔憂及經濟可能減緩，使得股市近來大幅波動。至週二開盤前，道瓊與 S&P 500 今年以來下跌逾 1%。今年稍早，該二指數均曾創新高點。

上週，川普與習近平達成的中美貿易休兵訊息錯綜，使得主要指數創下自 3 月底以來，表現最差的一週。週一，道瓊與 S&P 500 早場亦大跌，而後在科技股上漲的支撑下，大幅反彈，終場小幅收高。

分析師說，目前有兩項重要因素，一為貿易談判已在進行，二為看空者大幅增加。這通常是賣壓結束的訊號，預期這波漲勢可望持續至年底。