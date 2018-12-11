NCR訂單回流 S&T業績攀升 樺漢11月營收創次高 12月博弈加入貢獻

IPC 大廠樺漢 (6414) 集團業績公告，樺漢以單月 72.37 億元創歷史次高紀錄，據了解，包括樺漢本身智慧零售、工廠自動化業務以及 S&T 的挹注是主因。至於旗下工業網安大廠瑞祺電 (6416)，11 月業績則以 3.61 億元較上月略增 1.33%，年增率為 6.9%，相對穩健，興櫃的智慧家庭業者沅聖(6638) 為 7.35 億元，月增 1.4%，年減 1.16%，也維持穩健；帆宣(6196)11 月業績 18.2 億元，月減 2.95%，同比也下滑近 8%。



樺漢週二 (11 日) 在 11 月營收寫下次高的激勵之下，股價出現反彈，終場收在 259 元價位，上漲 2.98% 或 7.5 元。該公司累計前 11 月營收為 594.06 億元，年增 105%，主要是下半年併入帆宣業績帶動高成長，預計第四季業績將持續優於第三季，全年上看 670 億元。



據悉，樺漢近期國際一線 POS 大廠 NCR 訂單回流，加上工廠自動化設備需求持續貢獻當中，11 月母公司業績優於 10 月。而歐洲 S&T 業務持續上升，也是合併營收增長動能之一。12 月美國博弈設備新訂單開始量產出貨，預估會有較大貢獻，成為業績成長新動能。

