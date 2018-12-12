〈工商界提建言〉林伯豐：若未把握此次台商回流 未來資金回台會更困難

工商協進會理事長林伯豐今 (12) 日表示，針對台商回流政策，工商協進會建議，受美中貿易戰影響的業者、到中國投資 2 年以上、回台投資項目具備智慧化元素等 3 項條件，只要符合其中 2 項，政府就應給予獎勵。他也說，中小企業選擇回流台灣的機率很大，台灣若未能把握這次機會，未來資金要回流台灣，將會越來越困難。

工商協進會今 (12) 日召開第 25 屆第 3 次理監事聯席會議，對於台商回流政策，林伯豐指出，很佩服政府這樣的政策，應該支持政府的努力，但包括缺地缺電、環保、租稅與獎勵投資條例等，政府都應予以重視並持續推行，盼政府能有效執行，讓台商能回流投資，不過，回流方案仍得視行政院執行的程度，是否能讓台商因此積極回台投資，還要拭目以待。

林伯豐並表示，在台商回台投資行動方案部分，先前資格過嚴，工商協進會建議，受到美中貿易戰影響的業者、到中國投資 2 年以上，且回台投資項目具備智慧化元素等 3 項條件，只要符合其中 2 項，政府就應該予以獎勵。

林伯豐認為，大企業到國外投資的情況，與中小企業不太一樣，預期中小企業選擇回流台灣的機率很大，台灣應該重視此次機會，若未能把握這次機會，讓在海外投資的台商回流，未來資金要回流台灣，將會越來越困難。