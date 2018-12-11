【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

昨日美科技類股及半導體類股拉抬美股上揚，台指期及電子期夜盤同步隨美股走高，激勵今日早盤台股開高上漲，加上今日台股蘋概股中的台積電、鴻海及大立光不畏中國禁售 iPhone 走高，帶動今日台股上漲 59.5 點，漲幅 0.62%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 78.62 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美國科技類股及半導體類股帶動昨日美股走高，加上今日中國副總理劉鶴與美國財長努欽及貿易代表萊特希澤通電話，雙方就兩國元首會唔共識，推進下一步經貿磋商時間表及路線圖交換意見，帶動今早 A50 指數及上證指數同步上揚，不過陸股仍受到華為事件影響，導致市場追價力道不足，使得上證指數及 A50 指數走勢呈現震盪。

《國際商品市場焦點分析》

儘管 OPEC 於上週達成明年開始每日減產 120 萬桶的協議，油價短線受到激勵拉升，但輕原油期貨價格難以跨越 54 美元壓力線，市場認為此等規模的減產難以抵擋美國頁岩油的產出，加上美中貿易關係緊張，恐加深全經濟成長放緩疑慮，原油再度遭遇龐大拋壓，期貨價格雙雙重挫；英鎊受到硬脫歐疑慮重貶，拖累歐元等非美貨幣下挫，美元走升使金價承壓拉回，短線暫時失守 1250 美元。

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