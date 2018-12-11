金融支付龍頭廠普鴻12月下旬上櫃 公開申購價每股19.14元

國內金融支付系統龍頭廠普鴻資訊 (6590-TW) 將於 12 月下旬上櫃，今 (11) 日公告，初次上櫃前現金增資發行新股 200 萬股，競拍最低承銷價為每股 16.5 元，各得標單價及其數量加權平均價格為每股 22.48 元，高於最低承銷價格的 1.16 倍，因此公開申購承銷價以每股 19.14 元發行。

普鴻成立於 2000 年，實收資本額為新台幣 1.3 億元，主要業務為提供國內外金融業者整合性金融資訊服務，包括金融支付、電子支付、資訊安全等服務，目前主要客戶包括台灣銀行、中國信託、合作金庫、北富銀、星展銀行與花旗銀行等。在財金支付、企業支付產品、票交所代收代付領域為市佔率最高的業者。

受一例一休影響，普鴻去年前 3 季營運表現不佳，不過，第 4 季起在軟體提升專案帶動下，營運表現回溫，去年全年每股純益達 1.32 元。今年起在調整相關報價與定價後，原先的人事費用已成功反映，毛利率回升至超過 3 成，營運相對持穩，前 3 季每股純益已達 1.3 元，接近去年全年獲利表現。

展望明年，普鴻董事長林群國表示，銀行業者編列預算的時間通常為年底前，因此，明年普鴻的專案訂單已取得約 5 至 6 成，對明年營運展望樂觀看待，他也說，銀行客戶風險係數不高，營運預期將持穩，而普鴻成長雙引擎之一為技術與商業模式創新，另一引擎則為透過併購與投資以取得客戶。

普鴻今年前 3 季營收 2.38 億元，年增 22.8%，毛利率 32.42%，年增 4.08 個百分點，營益率 8.89%，較去年同期的 - 0.22% 轉正；稅後純益 1688.4 萬元，較去年同期轉盈，每股稅後純益 1.3 元。