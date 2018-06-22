看好車用市場商機 創見推新款行車紀錄器DrivePro 550

記憶體模組品牌廠創見資訊 (2451) 看好汽車市場商機，宣布推出最新 DrivePro 550 行車記錄器，主打單機雙鏡頭及超大視野錄影，提供全方位的高畫質影像。創見介紹，DrivePro 550 前鏡頭採用 Sony 高感光元件，並搭配 F2.2 大光圈及 160 度超廣角鏡頭；車內鏡頭則搭配紅外線 LED 燈，無論白天夜間都能清晰錄製車內外畫面，此外，內建 GPS/Glonass 接收器，能精準掌控行車資訊，同時新增抬頭顯示功能，也內建 G-sensor 碰撞感應器、高容量鋰電池及便利快照按鈕。



就業績表現部分，創見 5 月營收 14.3 億元，與 4 月相比減少 1.18%，較去年同期減少 11.6%，主要是外接式硬碟因適逢產業淡季，市場需求力道較弱，營收減少 12.6%，累計今年 1~5 月營收為 76.84 億元，較去年同期減少 14.37%。