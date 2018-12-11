王品11月營收年增近12% 12月持續展店策略

王品 (2727)11 月營收 12.5 億元，月增 1.27%，年增 11.86%。受惠店數持續增加、持續聚焦「新品牌發展」、「多品牌持續優化」與「增長品牌加速展店」，並透過各品牌活動促進人潮回流，台灣事業群 11 月營收 7.2 億元，較去年同期成長 15.25%，中國事業群營收 5.3 億元，也同步增長 7.50%。累計 1-11 月合併營收 147.9 億元，較去年同期增加 2.89%。王品表示，以多品牌發展為經營策略，今年以來兩岸已開出青花驕、12MINI、禾樂、享鴨，以及舞漁、北島鮨鮮共 6 個新品牌，品牌價格帶橫跨中高價位至平價，透過既有品牌翻新優化，深耕品牌力，像是原燒以新風貌原燒 O-NiKU 在桃園統領亮相，首度呈現露營風燒肉，品田牧場則於台北東區打造全新概念店。



同時，王品提到，展店策略亦持續推進，越式料理沐越 12 月在台中開出全台第三店，第四店預計明年 1 月，在新北市新店區問世；同時，青花驕第二店將在同地點開出，聯合打造 Power Center 複合式商店；新加坡米其林一星餐廳品牌 Putien 莆田，全台第八店預計 12 月 15 日於台北大直商圈開出；平價品牌石二鍋及 12MINI 也加速展店步伐，12 月起陸續進駐埔里、宜蘭、台南永康… 等地。