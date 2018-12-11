中國外交部：勿基於猜測 對中企設人為經營障礙

針對有歐盟人士稱因為有「強制後門」程式，對華為等中國企業感到擔憂，中國外交部發言人陸慷昨 (10 日) 表示，基於「猜測」對企業正常經營設置障礙的做法非常荒謬，希望有關國家不要再出於其他目的，為中國企業的正常運營設置不必要的人為障礙。

陸慷表示，一段時間以來，個別國家的一些人總是在講華為「可能」會對他們的國家安全造成威脅，但是到現在為止，這些人從來就沒能提出一個有說服力的證據，證明華為是如何影響他們的國家安全。這種基於「猜測」對企業正常經營設置障礙的做法，是非常荒謬的。

他說：「在當前經濟全球化的背景下，我相信這也不利於各國開展互利合作。如果他們國家的產品或者投資合作，也因為這樣無端的猜忌而被限制，他們自己會怎麼想？」

陸慷指出，華為是一家自主發展的中國民營企業，與世界很多國家都開展了很好的合作，中方到現在都沒有聽說過，哪個國家因為跟華為合作而產生安全問題。

陸慷表示，目前已經有 20 多個國家，與華為簽署了 5G 商用合約，認為華為是值得信賴的合作夥伴的國家其實更多。

日本政府 10 日發布新的政府採購相關規定，將中國華為和中興兩家企業排除在日本政府的採購名單之外。中方對此也表明，中國企業在日投資合作的本質是互利雙贏，強調在日中國企業不應受歧視性對待。

陸慷表示，中方一貫鼓勵中國企業按照商業原則和國際規則，在遵守當地法律基礎上在日本開展投資合作，也一直要求日方為中國企業在日本經營發展提供公平、透明、非歧視的環境。陸慷強調，中國企業在日本的正常經營活動不能受到任何歧視性對待。