刷卡送的旅平險保障足夠嗎？

撰文：陳佩儀

台鐵普悠瑪號於今年 10 月 21 日發生列車翻車事故，造成 18 人死亡、約 210 人受傷。而就在意外發生不久，對於刷信用卡購買飛機、台鐵、高鐵、客運等票券，可享有刷卡銀行送的「千萬元」旅遊平安險（簡稱旅平險），許多人會疑惑到底是真還是假？

其實常出國旅遊的民眾可能知道，刷信用卡不僅能賺回饋，若支付 8 成團費或公共交通運輸工具的全部票款，多數刷卡銀行會贈送旅平險，有些還包含傷害醫療險，保障額度則依「卡等」不同，從 450 萬元至 6,000 萬元都有。

乍看之下，刷卡銀行送的旅平險似乎經濟又實惠，但實際的保障內容有哪些？與自行購買的旅平險有何不同？認證理財規畫顧問（CFP）李安昇指出，相較自己買的旅平險，刷卡送的旅平險不僅限制多，還須注意以下 6 大風險：

風險 1》搭乘公共運輸工具「期間」，才享有保障

目前刷卡附贈的旅平險區分為「公共運輸工具期間的旅平險」及「海外全程旅平險」。2 者的差別在於「公共運輸工具期間的旅平險」在搭乘（國內、國外）公共運輸工具「期間」才有保障。換言之，下了公共運輸工具後的旅程，並不在保障範圍內，只有搭乘飛機時，才會將「原定起飛」、「實際起飛」前或抵達目的地機場後 5 小時內納入承保範圍。

「海外全程旅平險」則是將海外旅遊全程的意外事故納入保障，不過目前國內前 10 大「流通卡數」的銀行中，多半限定頂級卡、商務卡才享有此保障。

另外，「海外全程旅平險」顧名思義就是僅限定海外旅遊，若為國內旅遊，無論任何卡等都只保障搭乘公共運輸工具期間。

風險 2》私人包機、觀光景點，專用交通工具，不在保障範疇

旅遊期間搭乘的「公共運輸工具」也有嚴格限制，必須是當地政府登記許可，且為固定班次並行駛於固定路線、航線的公共運輸工具，如飛機、高鐵、台鐵，此次普悠瑪出軌事故，即在保障範圍；而加班車、私人包機、觀光景點專用的交通工具、旅遊地國內的捷運系統、公車、纜車都不在此範疇。

須注意的是，搭乘國道客運要看刷哪家銀行信用卡而有差異，不一定每家都有理賠；而觀光郵輪（如公主號郵輪等）目前僅中信銀行一家將麗星郵輪納入旅平險保障範圍。

風險 3》若使用 3 折以下優惠，機票，亦不保障

被保險人所使用的機票，若是航空公司或旅行社提供的優惠票，且被保險人實際支付的金額未達該機票票面價額 30% 者，不負理賠之責，也就是說，3 折以下的優惠票不保障。

另外，也有保險公司或銀行規定，除了以承保信用卡的紅利點數折抵外，公共運輸工具全部或部分票款，不得以任何優惠票券或點數折抵，否則也不負理賠之責。

風險 4》若搭乘廉航，務必用同一張信用卡補差額

部分保險公司或銀行在「公共運輸工具全部票款」中有註明，須包含票價、機場稅、兵險費用、燃油費用及其他附加費用，這就是所謂的「廉航條款」。

若民眾搭乘廉航，有更改時間或增加重量，切記一定要用同一張卡補差額，否則不算是「全部」票款。

風險 5》若無明文定義，到中國旅遊發生事故可不理賠

民眾到海外旅遊時，部分保險公司或銀行對「中華民國境外」有明確定義是指台灣、澎湖、金門、馬祖及政府統治權所及以外之地區。

但若無明文定義，根據《中華民國憲法》，中華民國領土的固有疆域包含外蒙古、中國，若民眾到中國旅遊發生事故，保險公司主張不理賠完全合法。

風險 6》保障僅限於持卡人本人、配偶及未滿 25 歲未婚子女

刷卡贈送的旅平險保障，僅限於持卡人（含正、附卡）本人、配偶及未滿 25 足歲的未婚子女，而父母或 26 歲以上子女，並沒有在承保範圍內，很多民眾往往誤以為只要是親屬就適用。

最後，李安昇提醒，自己購買的旅平險保障較全面，刷卡送的旅平險不僅限制多、保額不足，同一事故，「公共運輸工具期間旅平險」與「海外全程旅平險」只能擇一賠償，若真的發生意外或生病，這樣的保障絕對不夠。

來源：《Smart 智富》 2018 年 12 月

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