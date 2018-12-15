IC設計掀年底作帳行情

王榮旭

股市有預測未來的功能，川習會前美、中各自放狠話，但股市不跌反漲，果真 G20 川習會後達成停戰 90 天協議，激勵大盤收復萬點大關，萬點以下形成近 2 個月的短底，短時間不容易再破底，電子跌深反彈行情可望延續到農曆年前，櫃買指數幾乎已經快漲回 10 月股災長黑 K 棒，也已領先大盤站回季線，中小股是這波多頭主流，貿易戰紓緩對受景氣循環影響大的漲價族群有利，矽晶圓龍頭環球晶 (6488) 從 200.5 元反彈將近 1 倍到 398 元，MOSFET 杰力 (5299) 從 67.8 元漲到 137 元也翻倍，股價拉高後小心法人反手調節，被動元件漲幅相對落後，國巨 (2327) 這波反彈上來約 5 成，被動元件族群補漲空間較大。

聯發科搶攻 5G 晶片

隨貿易戰紓緩，法人年底做帳行情有譜，連 3 期看好 5G 概念股，雙鴻 (3324)、智易 (3596)、啓碁 (6285)、聯茂 (6213) 及昇達科 (3491) 都有見到法人的影子，但短線漲多，反人轉向股性活潑的 IC 設計股，龍頭股聯發科 (2454) 專攻中國手機市場，貿易戰開打後，中國智慧手機銷售不如預期，衝擊股價從 374.5 元跌回 199.5 元，跌幅幾近腰斬，本月發表新晶片 P80 及 P90 傳已獲中國手機大廠 OPPO、小米等採用，Q4 毛利可望回溫，11 月外資回補 1.1 萬張，12 月持續買超，投信上月也跟著回補，具有基期優勢，值得追蹤，指紋辨識晶片大廠神盾 (6462) 切入光學指紋辨識晶片，明年 Q1 出貨，股價就已提前反應，這波從 84 元 187.5 元大漲翻倍，同樣有新晶片上市的聯發科，底部被神盾墊高。

法人大買 IC 設計

全螢幕智慧手機成為趨勢，但 2018 年上半年還未進入大規模量產階段，隨晶圓代工產能在本季釋出，將帶動整合觸控及驅動功能但單晶片 (TDDI)、光學指紋辨識及觸控筆晶片出貨量攀升，明年各大品牌手機採用全螢幕比重擴大，聯詠 (3034)、義隆電 (2458) 及敦泰 (3545) 等 TDD 供應商，都見到法人卡位明年商機，由於 IC 設計營運具有爆發力，且股本小股性活，市場給予較高本益比，往往法人都在年底布局有潛在發展的個股，義隆電開發出具有帶筆功能的整合觸控及驅動功能的單晶片，明年業績展望樂觀，外資 11 月來累計大買近 2 萬張，推升義隆電股價不斷創減資後新高。

來源：《萬寶週刊》 1310 期

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