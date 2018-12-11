紐約匯市—梅伊推遲脫歐協議表決 英鎊摔至20個月低點

週一 (10 日) 交易，脫歐戲碼又一波，貨幣市場大受震撼。

英鎊兌美元大跌，早盤觸擊 20 日高點，係因英國首相梅伊推遲原訂週二進行的脫歐協議表決，且還沒有安排好新表決日。

英鎊一度跌至 2017 年 4 月以降最低點，但後已自盤中低點 1.2507 美元回升，最終英鎊自前一交易日 1.2731 美元下降至 1.2562 美元，為 2017 年 6 月以來最低點。

歐元兌英鎊觸及 9 月初以來最高點 0.9098 英鎊，最終漲幅收斂至 1.1%，兌 0.9042 英鎊。

Oanda 市場分析師 Edward Moya 表示，梅伊推遲脫歐協議表決非常合邏輯，這讓脫歐協議的投票還能存活下來，因為原本市場預期梅伊在下議院大敗。

歐洲法院判決英國可以單方面撤回脫歐決議。

與此同時，英國週一公布的經濟數據看起來並不樂觀，10 月製造業生產下降 0.9%，不及原本預期的 0.05% 升幅；10 月工業生產萎縮 0.6%，也與原本預期擴張 0.1% 的情形背道而馳。

歐元兌美元逆轉稍早強勢，最終自上週五 1.1387 美元水準下降至 1.1358 美元。硬脫歐對歐元區來說也非利多，只是英國所受的衝擊更大。

受歐元和英鎊低迷的支撐，ICE 美元指數上升 0.7% 至 97.195。

歐元區 12 月 Sentix 經濟指數稍早下降至 - 0.3，投資者密切關注法國的抗議事件發展。IMF 主席拉加德 (Christine Lagarde) 週末受訪時表示，法國的抗議事件「毫無疑問」會對造成該國經濟損失。

法國央行週一表示，由於暴力抗議行動挫傷鐵路和交通等關鍵產業，法國經濟成長確實較第四季預估狀況更加緩慢。

本週稍早，歐洲央行也將更新今年最後一回的貨幣政策。