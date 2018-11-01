日行車記錄器市場大成長 PAPAGO!躍居前三大品牌 研勤力拼轉虧為盈

研勤 (3632) 跨足日本市場有成，旗下知名行車紀錄器品牌 PAPAGO! 已躍升為日本前三大品牌，並坐穩外商品牌第一寶座。研勤未來將在日本推出獲得 2018 年 CES 消費性電子展年度創新獎的「RAY 電子後視鏡」，進一步拓展海外市場。此外，研勤以其軟體技術進行多角化開發，投入安全監控、物聯網與大數據等領域，已開發出人臉辨識應用系統、電子觸控式廣告看板與電子智能門鎖等產品，明年可望開花結果 。



根據財報，研勤上半年合併營收為 3.48 億元，年增率 9%，毛利率 19.57%，亦較去年同期成長，上半年雖仍虧損，每股虧損 0.37 元，但已較同期的每股虧損 1.09 元大幅減少。



研勤營運大幅改善的原因主要來自海外市場的提升，其中又以日本市場最為顯著，上半年日本銷量較去年同期增加 3 倍以上，營收占比已提高至近 5%，並對毛利率改善有明顯助益。



由於過去日本因交通法規較嚴格與民族特性，致使行車記錄器安裝率遠不及台灣，然去年 6 月日本發生的東名高速公路惡意逼車造成車禍傷亡事件，讓日本消費者對行車安全與自我保護意識抬頭，因此帶動行車紀錄器、GPS 定位商機倍數成長，研勤因深耕日本長達五年，帶動 PAPAGO! 躍升為前三大行車記錄器品牌，也成為公司營運回溫的關鍵因素。



隨著研勤成功跨足日本市場，公司亦規劃進一步將今年甫獲得美國 CES 消費性電子展年度創新獎的「RAY 電子後視鏡」引進日本。「RAY 電子後視鏡」較傳統後視鏡的優勢在於角度更廣、可大幅減少行車視野盲區範圍，倒車無死角，且高感光防水鏡頭讓駕駛者在雨天夜間更清晰安全，由於日本目前尚無類似產品，且日本與台灣一樣地狹人稠，加上「RAY 電子後視鏡」主要功用在於安全駕駛與輔助停車，符合日本人的嚴謹性格，此項高階產品若能順勢打入日本市場，不僅有助提升品牌能見度，也預期將有龐大商機受惠。



目前日本普遍安裝率仍偏低，且日本政府亦擬立法推動強制安裝行車紀錄器，若未來成為商用大型客貨車的必要標準配備，或是自用小型車加裝行車記錄器可享有保險減免優惠政策，仍將呈現快速成長趨勢，預期隨著日本銷量占比逐漸提升，該公司希望擺脫虧損。

