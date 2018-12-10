【豐銀投顧】華為爭議仍未停歇 後續影響仍將持續

◆盤勢分析

在 G20 川習會之後，中美貿易大戰表面上雖然停止，但沒想到同一時間又出現了華為長公主被抓的事件。很多人說這是因為華為偷賣商品給伊朗，但實際上白宮顧問波頓卻說，華為長公主被抓是因為智慧財產權的問題。所以也難怪納瓦羅會說:「中美貿易大戰根本連開始都還沒開始」！而目前中國方面一直食望加拿大不要將孟晚舟引渡到美國去，可惜的是加拿大的政府是不能干預司法的，所以中國的期望只怕是要落空了。不過華為其實是私人企業，因此華為的行為並不是中國政府的行為，為何中國會如此在意實在也啟人疑竇，只能說大家都是霧裏看花，一切都得等到最後的結果了。

美國開始實施縮表的事大家不知道還記不記得？股市會震盪其實往往跟資金是否充裕有關。今年美國開始縮表，明年縮表的速度會更加快腳步。而美國川普又在經濟轉佳的情況下推出敗政剌激的政策，雖然成功的讓美國經濟更好了，但是這也會使得全球的資金往美國回流，如此一來我們新興國家包括台灣在內的國家都會受到嚴重的傷害。再從這一次華為的事件來看，筆者擔心的是華為事件只怕還有真正的未爆彈出現，也就是等孟晚舟真正被押到美國去了以後，美國那邊到底掌握了什麼真正的關鍵「罪證」搞不好才會拿出來，到時候才會知道對全球股市乃至於中國會有多大的影響。

12/4 筆者的「神奇動能」就爆發出僅次於 10/11 的超大量能，之後雖然量能迅速回跌，但是這種爆出大量之後的回檔其實往往需要時間來消化，不太可能馬上就能止跌回升。以最快的時間來看，可能要等到本週四、週五比較有止跌反彈的機會，這二天 VIX 指數又再飆高，不確定性因素造成的影響可能也會很大，短線上的操作不必太過積極，短進短出就可以了，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師

