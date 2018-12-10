【安聯投信】貨幣趨穩 新興股基金補血

美中展開 90 日貿易談判期，重燃貿易談判不確定性引發投資人擔憂，加上美債部份殖利率曲線出現倒掛，再度引發市場恐慌，美股賣壓氣氛沉重；觀察全球共同基金的一周資金（11 月 29 日到 12 月 5 日）流向，美股一周失血達 34.9 億美元，儘管股債波動度微幅增加， 新興貨幣止穩，新興市場股基金單周補血 23.91 億美元。

安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，蘋果光失色，蘋果遭匯豐銀行降評，由「買入」下調至「持有」，觸發道瓊工業指數單周下跌 2.30%，標普 500 指數重挫 2.33%，那斯達克指數亦回吐 1.91%；然而，聯準會（Fed）公布的經濟褐皮書指出，自 10 月中旬到 11 月下旬以來，經濟成長微溫至適中、消費者支出保持穩定，關稅問題亦無破壞製造業的跡象。

進一步從經濟數據解讀美國總體經濟，美國 11 月 ISM 非製造業指數自 10 月 60.3 升至 60.7，優於預期的 59.2，其中，營建業連續 32 個月缺工，製造業指數亦較前值 57.7 升至 59.3，且為連續第 27 個月高於 50 榮枯線，顯示業務動能依然強勁。

林素萍認為，企業獲利仍是投資團隊密切觀察的關鍵；儘管產業整體前景並無看淡，但基金在策略上已減碼部份科技標的部位，接下來將聚焦基本面穩健企業，並伺機布局其他潛力產業；此外，市場波動加大，後續將觀察市場動向，評估調整選擇權部位，分散資產布局及跟漲抗跌特性相對是投資人進可攻退可守的不錯選擇之一。

至於新興市場方面，美中貿易多空消息交錯，新興股市先漲後跌，MSCI 新興市場指數全周下跌 1.9%，新興亞洲下跌 1.63%，歐非中東則上漲 1.71%。

針對 A 股而言，安聯中國策略基金經理人許廷全指出 G20 川習會結果較預期為佳，中美貿易衝突緊張暫時緩解，市場情緒有所改善，對獲利及股市干擾中長期將逐漸鈍化，而近期政治局會議提示關注經濟下行，去槓桿節奏進一步放慢，亦有助於提升信心，後續觀察終端需求狀況，惟個別產業、公司表現或有不同，需密切觀察，此外，預期中國官方仍可望有包括人行降準、減稅降費、資本市場開放、消費刺激等政策釋出，以穩定市場。

而台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，短線基本面缺乏利多，手機動能平淡，缺貨漲價零組件暫歇，科技產業漸入淡季，預期半導體庫存調整至明年第一季；中美持續貿易協商，企業仍會因應調整生產步調，長期看好包括 AI、車用電子、雲端伺服器、速度提升、物聯網等成長趨勢題材。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。