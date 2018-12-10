滑世代帶動消費投資商機 電子商務後市看俏

智慧行動裝置造就了「滑世代」誕生，不僅顛覆傳統消費模式，也是投資契機所在，有投信鎖定新科技消費類產業，像是電子商務、電玩遊戲與電子競技概念股，將滑世代的消費力轉化成實質投資利益。

景順投信旗下的環球消費趨勢基金，有別於傳統消費基金，鎖定新科技消費類產業，例如電子商務、電玩遊戲，甚至是電子競技概念股，瞄準全球最夯消費體驗。

景順環球消費趨勢基金經理 Ido Cohen 表示，比較通訊連網的變化，可以發現自 2015 年開始出現轉折，全球智慧型手機上網普及率開始超越個人電腦，初期是已開發國家，之後新興市場許多人第一次以行動裝置使用網路；此外過去 5 年使用行動裝置瀏覽媒體內容的比例迅速從 12% 上升至 33%。

以電子商務為例，Ido Cohen 表示，美國實體零售商店的客流量自 2013 年以來持續降低，過去 12 月降幅尤為顯著，但電子商務卻持續成長。

以美國電子商務佔零售支出百分比看，目前在美國僅占 12%，將來可望成長至 30%，現階段仍處於前三分之一的時期，將來可望加速成長，而屬於滑世代經濟的電子商務產業後市可望看俏。

展望未來，雖然中美貿易戰、升息等議題都可能為市場帶來變數，但 Ido Cohen 認為，目前全球處在低成長環境，未來幾年成長可能溫和減緩，而投資團隊也將密切注意企業每季財報的變化，動機調整投資評價。